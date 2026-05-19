Кешбэк до 30%* и процент на остаток до 12%. Карту «Прибыль» Уралсиба признали одной из лучших в апреле

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание на несколько ключевых факторов. В их числе — стоимость выпуска и ежегодного обслуживания карты, ежемесячный лимит начисляемого кешбэка, размер бонусов в категории «На всё», а также в специальных категориях.

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в тройку лидеров апрельского рейтинга лучших дебетовок с кешбэком на все покупки. Список составил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из первой сотни по величине активов по состоянию на 1 марта и выбрали наиболее выгодные условия для клиентов.

Кроме того, учитывались правила обмена бонусных баллов на реальные рубли (если такая опция предусмотрена), процентная ставка на остаток средств по счету, а также дополнительные возможности для держателей карт. Среди последних — возможность онлайн-оформления заявки, бесплатная доставка курьером, наличие скидок у партнеров и другие критерии, влияющие на удобство использования продукта.

Карта «Прибыль» является флагманским продуктом банка Уралсиб. Она сочетает в себе параметры, наиболее востребованные клиентами. Держателям карты доступен кешбэк за покупки до 30%*, а также процент на остаток собственных средств до 12% годовых. Для получения максимальной ставки необходимо совершать покупки от 10 тыс. рублей в месяц. Обслуживание карты бесплатное. Оформить ее можно онлайн с доставкой на дом.

