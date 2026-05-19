Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам. Доходность достигает 14,5% годовых

По вкладам линейки «Доход» ставки увеличены на сроках 181, 271 и 367 дней. Для двух других продуктов — «Доход Плюс» и «Ключевой Плюс» — ставки повышены на всех доступных сроках размещения.

Банк Уралсиб объявил о повышении процентных ставок по срочным вкладам в рублях. Изменения затронули три линейки продуктов: «Доход», «Доход Плюс» и «Ключевой Плюс».

Теперь прибыль по вкладам вида «Доход» составляет от 8,70% до 13,30% годовых. Итоговая ставка зависит от нескольких факторов: суммы вклада, выбранного срока, подключенного пакета услуг, а также способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей. При открытии в офисе банка минимальная сумма выше — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма размещения достигает 1 млрд рублей. Срок вклада можно выбрать из семи вариантов: 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Вклад «Доход Плюс» ориентирован на новых клиентов — физических лиц. Сумма должна составлять от 2,5 до 7 млн рублей. Срок размещения — 181 день. Процентная ставка варьируется от 14,00% до 14,50% годовых в зависимости от выбранного пакета услуг. Открыть вклад можно как в офисе, так и через онлайн-банк. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение вклада, частичное снятие средств и автоматическое продление договора не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых.

Новый клиент:

физическое лицо, которое никогда не открывало счет в банке, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не больше 30 календарных дней включительно;

физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без пакета услуг и с пакетами услуг «Premium Light» («Премиум Лайт»)/ «Premium» («Премиум»).

Процентная ставка по вкладу «Ключевой Плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При текущем ее уровне доходность по линейке «Ключевой Плюс» составляет от 13,00% до 14,83% годовых. Как и в случае с другими продуктами, итоговая ставка зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада — 500 тыс. рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения можно выбрать из трех вариантов: 91, 181 или 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в отделениях банка Уралсиб, по телефону 8 800 250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.