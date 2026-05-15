Прибыль Уралсиба за первый квартал 2026 года составила 5,8 млрд рублей

Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,8 млрд рублей

В 2026 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. За последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские агентства: АКРА — до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.