Прибыль Уралсиба за первый квартал 2026 года составила 5,8 млрд рублей
Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,8 млрд рублей
Активы Уралсиба за указанный период составили 781,8 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 111,5 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2026 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. За последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские агентства: АКРА — до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.
