Мэрия Новороссийска продает участки под семейные захоронения по ценам от 77 до 700 тыс. рублей

В Новороссийске появилась возможность приобрести места на кладбище на всю семью

20 июня управление городского хозяйства Новороссийска сообщило, что жители могут приобрести места на кладбище Щелба в селе Борисовка на всю семью. Специальный сектор расположен в начальной части некрополя.

Власти Новороссийска подчеркнули, что услуга оказывается в соответствии с законодательством.