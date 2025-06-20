Мэрия Новороссийска продает участки под семейные захоронения по ценам от 77 до 700 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • Кабахаха 1 в Новороссийске © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Кабахаха 1 в Новороссийске © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Новороссийске появилась возможность приобрести места на кладбище на всю семью

20 июня управление городского хозяйства Новороссийска сообщило, что жители могут приобрести места на кладбище Щелба в селе Борисовка на всю семью. Специальный сектор расположен в начальной части некрополя.

Власти Новороссийска подчеркнули, что услуга оказывается в соответствии с законодательством.

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Один участок площадью 2,5 кв. метра обойдется в 38 тыс. 787 рублей. Два захоронения (5 кв. метров) стоят 77 тыс. 575 рублей, три (7,5 кв. метров) — 232 тыс. 725 рублей, четыре (10 кв. метров) — 310 тыс. 300 рублей, пять (12,5 кв. метров) — 581 тыс. 812 рублей. 

За участок площадью 15 квадратных метров, рассчитанный на шесть захоронений, придется заплатить почти 700 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, мэрия Сочи создаст кладбище на участке для крематория, который ФАС запретила строить за счет инвестора.

Деньги кладбище Новороссийск смерть

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