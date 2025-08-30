Песни краснодарской группы «Белки на акации» попали в сериал по ТНТ о кубанской станице

Два трека группы «Белки на Акации» звучат в комедийном сериале «Знахарь»

27 августа группа «Белки на Акации» сообщила в своем телеграм-канале, что два трека коллектива попали в сериал «Знахарь», который вышел в начале августа на телеканале ТНТ. В сериале звучат песни «Хотя кому я» и «Свадьба в стиле хиппи». Первый трек музыканты выпустили в 2011 году, он вошел в альбом «Порокопоп», а второй — в пластинку «Запись дубля» 2010 года.



Лидер группы «Белки на Акации» Игорь Арефьев рассказал, что треки команды и ранее использовались в российских сериалах. Например, в проектах «Как друзья Захара женили», «Универ: новая общага» и «Волшебный участок».

Напомним, что 2024 году группе «Белки на акации» исполнилось 20 лет. Коллектив основали бессменные фронтмены — Александр Труфман (вокал) и Игорь Арефьев (гитара и вокал) в конце декабря 2004 года.

Комедийный сериал «Знахарь» вышел на канале ТНТ 11 августа. По сюжету, москвич Костя, погрязнув в долгах и кредитах, решает отправиться на заработки в кубанскую станицу. Он выдает себя за врача, однако на самом деле ничего не понимает в медицине.