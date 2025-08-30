Песни краснодарской группы «Белки на акации» попали в сериал по ТНТ о кубанской станице

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Евгения Резника
    © Фото Евгения Резника

Два трека группы «Белки на Акации» звучат в комедийном сериале «Знахарь»

27 августа группа «Белки на Акации» сообщила в своем телеграм-канале, что два трека коллектива попали в сериал «Знахарь», который вышел в начале августа на телеканале ТНТ. В сериале звучат песни «Хотя кому я» и «Свадьба в стиле хиппи». Первый трек музыканты выпустили в 2011 году, он вошел в альбом «Порокопоп», а второй — в пластинку «Запись дубля» 2010 года.

Лидер группы «Белки на Акации» Игорь Арефьев рассказал, что треки команды и ранее использовались в российских сериалах. Например, в проектах «Как друзья Захара женили», «Универ: новая общага» и «Волшебный участок».

Самый патриотичный плейлист:

Напомним, что 2024 году группе «Белки на акации» исполнилось 20 лет. Коллектив основали бессменные фронтмены — Александр Труфман (вокал) и Игорь Арефьев (гитара и вокал) в конце декабря 2004 года. 

Комедийный сериал «Знахарь» вышел на канале ТНТ 11 августа. По сюжету, москвич Костя, погрязнув в долгах и кредитах, решает отправиться на заработки в кубанскую станицу. Он выдает себя за врача, однако на самом деле ничего не понимает в медицине.

Как писали Юга.ру, астролог и комик из Краснодарского края исполнит главную роль в ремейке сериала «Моя прекрасная няня».

Кино Краснодар Музыка

Новости

В сочинском Свирском ущелье пройдет субботник. Как принять участие?
Песни краснодарской группы «Белки на акации» попали в сериал по ТНТ о кубанской станице
В Краснодарском крае семилетнему Диме Сербат необходим аппарат ИВЛ. Как ему помочь?
Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»
В Краснодаре пройдет выставка «Культ личности ребенка» с лекциями о зачатии и воспитании
Жара до 36 °С. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные лета?

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
Вчера, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
Вчера, 14:09
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max

Реклама на сайте