Жителям Туапсе, пострадавшим от атак БПЛА, стали звонить мошенники по ночам

Пострадавшим от атак беспилотников жителям Туапсинского района ночью поступают звонки от мошенников с требованием данных паспорта и банковских карт

Злоумышленники связываются с пострадавшими по ночам, представляются сотрудниками управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и просят предоставить данные паспорта и банковских карт.

27 ноября глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале сообщил , что жителям, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА, стали поступать звонки от мошенников.

Бойко заявил, что работники ведомства не звонят по ночам и не запрашивают данную информацию по телефону. Сотрудники связываются с жителями только в рабочее время — с 8:30 до 17:00, а все данные получают при личной встрече во время осмотра жилья.

Бойко посоветовал пострадавшим быть бдительнее, а в случае возникновения вопросов звонить по телефону 112.

Напомним, в ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. Шесть человек ранены.