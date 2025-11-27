Жителям Туапсе, пострадавшим от атак БПЛА, стали звонить мошенники по ночам

Пострадавшим от атак беспилотников жителям Туапсинского района ночью поступают звонки от мошенников с требованием данных паспорта и банковских карт

27 ноября глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале сообщил, что жителям, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА, стали поступать звонки от мошенников. 

Злоумышленники связываются с пострадавшими по ночам, представляются сотрудниками управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и просят предоставить данные паспорта и банковских карт. 

Бойко заявил, что работники ведомства не звонят по ночам и не запрашивают данную информацию по телефону. Сотрудники связываются с жителями только в рабочее время — с 8:30 до 17:00, а все данные получают при личной встрече во время осмотра жилья. 

Бойко посоветовал пострадавшим быть бдительнее, а в случае возникновения вопросов звонить по телефону 112

Напомним, в ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. Шесть человек ранены.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре жителям ГМР стали приходить фейковые письма от управляющей компании.

