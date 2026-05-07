Характер, любовь, война и Юг. В Краснодаре состоится бесплатная лекция о романе «Унесенные ветром»

    Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре филолог расскажет, как история Скарлетт О’Хара в свое время сокрушила общество (16+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 12 мая лекцию «Унесенные ветром: роман о характере, любви, войне и мифе Америки». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • почему Скарлетт — один из самых противоречивых женских образов в мировой литературе;
  • как роман одновременно романтизирует и разрушает миф о «Старом Юге»;
  • что важнее — любовь или выживание;
  • как устроен конфликт Скарлетт и Ретта Батлера;
  • почему этот текст до сих пор вызывает споры — от феминистской критики до исторических обвинений.

Вместе с участниками ведущая попробует разобраться, что сильнее — чувство, память или способность человека перестраивать себя под новую реальность.

«Унесенные ветром» — единственный роман Маргарет Митчелл. Это не просто книга, а целое явление в мировой литературе и кинематографе.

Идея произведения пришла к Митчелл, когда, оправляясь от травмы лодыжки, она была вынуждена оставить работу репортера. Чтобы чем-то занять себя, она начала писать историю, вдохновленную рассказами о Гражданской войне, которые слышала от своей семьи и ветеранов в детстве.

Лекция состоится 12 мая в 19:00 на улице Ишунина, 2. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

