Проект реконструкции Краснодарского водохранилища начнут разрабатывать в 2026 году

С 2026 года специалисты будут работать над проектом модернизации краснодарского искусственного моря

16 июня РБК сообщил, что в начале 2026 года Федеральное агентство водных ресурсов РФ начнет делать проектно-сметную документацию по реконструкции Краснодарского водохранилища. Модернизация нужна для стабилизации и улучшения технических и экологических параметров на Кубани и в Адыгее. Также планируется масштабная расчистка водоема и русел впадающих в него рек Белой и Кубани. Специалисты уберут древесный хлам и мусор в акватории общей площадью 161,7 га, водную растительность — 146,5 га.

Урожай под угрозой: Опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края

На эти цели направят больше 63,7 млн рублей. Разрабатывать документы будут в течение 2025 года, к реализации проектов по комплексному оздоровлению участков приступят в 2026-м. Краснодарское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1975 году. Искусственное море защищает от наводнений территории общей площадью 600 тыс. га, где проживает порядка 300 тыс. человек. Водоем может орошать 270 тыс. га сельхозземель, в том числе 225 га рисовых полей. Серьезная проблема водохранилища — заиливание, которое негативно влияет на экологию, сельское хозяйство и инфраструктуру. Секретарь комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Лобач заявил, что при изначальном объеме искусственного моря в 2,4 млрд кубометров нынешняя заиленность составляет 15% или 360 млн кубометров.