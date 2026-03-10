В Краснодаре полностью сгорел супермаркет «Светофор». Что известно о пожаре?

9 марта в телеграм-канале «ЧП Краснодара и края» появилась информация о возгорании магазина «Светофор» на улице Российской. По данным паблика, приблизительно в 06:00 жильцы дома проснулись от шума и активности в подъезде. Выйдя на улицу, они увидели, что огонь охватил супермаркет.

Согласно показаниям соседей, вероятной причиной пожара мог послужить расположенный рядом с магазином объект, где хранили и заряжали электросамокаты. По их данным, возгорание началось именно там, после чего огонь распространился на «Светофор».