В Краснодаре полностью сгорел супермаркет «Светофор». Что известно о пожаре?
В Краснодаре 16 часов тушили крупный пожар в Музыкальном микрорайоне
9 марта в телеграм-канале «ЧП Краснодара и края» появилась информация о возгорании магазина «Светофор» на улице Российской. По данным паблика, приблизительно в 06:00 жильцы дома проснулись от шума и активности в подъезде. Выйдя на улицу, они увидели, что огонь охватил супермаркет.
Согласно показаниям соседей, вероятной причиной пожара мог послужить расположенный рядом с магазином объект, где хранили и заряжали электросамокаты. По их данным, возгорание началось именно там, после чего огонь распространился на «Светофор».
По данным регионального МЧС, пожар охватил 2,5 тыс. кв. метров. К тушению огня привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники. Пострадавших нет.
Пожар удалось полностью ликвидировать только ночью 10 марта. Здание оказалось почти полностью уничтожено огнем. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.
