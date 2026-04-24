Погода помешала запуску фонтанов в Краснодаре. Мэрия перенесла срок

  • Фонтан в Фестивальном сквере © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
24 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что срок запуска фонтанов сдвигается на более позднее время. Причина — неблагоприятные погодные условия.

В городской администрации уточнили, что в преддверии нового сезона специалисты провели полную диагностику внутреннего и наружного оборудования всех фонтанов. Там, где это было необходимо, отремонтировали поврежденные детали, очистили чаши фонтанов, а также провели диагностику электро- и гидравлических систем.

«Температурные качели» и дожди:

Новая дата запуска фонтанов пока не называется. Она будет зависеть от погодных условий.

Всего в Краснодаре расконсервируют 11 фонтанов:

  • на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);
  • «Звездный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (улица Орджоникидзе, 24);
  • «Роза ветров» (улица Красная, 43);
  • у памятника святой великомученице Екатерине у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
  • в сквере имени Жукова;
  • на Главной городской площади;
  • в Фестивальном сквере на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • в сквере имени Гатова около Дворца искусств «Премьера» (улица Стасова, 175);
  • у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10).

Напомним, на Краснодарский край снова обрушатся заморозки. Холод продержится до 26 апреля.

Как писали Юга.ру, лето в Краснодарском крае также начнется с погодных аномалий.

