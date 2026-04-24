Погода помешала запуску фонтанов в Краснодаре. Мэрия перенесла срок

Запуск фонтанов в Краснодаре перенесли из-за непогоды. Новая дата пока не называется

24 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что срок запуска фонтанов сдвигается на более позднее время. Причина — неблагоприятные погодные условия.

В городской администрации уточнили, что в преддверии нового сезона специалисты провели полную диагностику внутреннего и наружного оборудования всех фонтанов. Там, где это было необходимо, отремонтировали поврежденные детали, очистили чаши фонтанов, а также провели диагностику электро- и гидравлических систем.