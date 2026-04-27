Скорость выплаты важнее размера, а опыт не обязателен. Эксперты назвали тренды рынка труда 2026

22 апреля в Краснодаре состоялась HR-конференция «Эксперты в деле», на которой практики с юга России обсуждали найм по статистике и реальным случаям. Спикерами выступали эксперты Авито Работы, Авито Подработки и руководители из Hoff и «Аякс», среди участников были представители ПАО «МТС», «Додо Пицца», AVA Group, ПАО «Мегафон», «Дикси», «Ашан», «Магнит» и «ААА Моторс». Одной из тем стало то, как «экономика влияет на найм прямо сейчас». Перед конференцией ее спикеры от Авито поделились с журналистами ключевыми тезисами.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов рассказал, в последнее время база резюме на платформе увеличивается на 700 тысяч «практически каждый месяц».

Говоря о популярных вакансиях, Губанов отметил сферу ЖКХ, в которой средняя зарплата «уже традиционно немного не догоняет медианную по рынку». Он добавил, что для коллег это «хорошая возможность получить больше внимания соискателей за счет подъема заработных плат и улучшения предложения».

Среди трендов в найме Губанов выделил расширение возрастных границ найма: во многих сферах (в том числе — в розничной торговле и услугах) работодатели все чаще готовы принимать людей старшего возраста и молодежь. Этот тренд связан с устойчивой тенденцией последних лет, согласно которой работодатели все чаще готовы нанимать соискателей без опыта, предлагая им обучение.

Топ-менеджер рассказал, что Авито Работа начала показывать соискателям, как зарплатные предложения в вакансиях соотносятся со средним по рынку. Это было сделано в связи с тем, что работодатели часто приукрашивают свои предложения, понимая, что соискатели часто выбирают трудоустройство исходя из заработной платы.