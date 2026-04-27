Скорость выплаты важнее размера, а опыт не обязателен. Эксперты назвали тренды рынка труда 2026
Руководители Авито Работы и Авито Подработки рассказали об актуальных закономерностях в найме и HR
22 апреля в Краснодаре состоялась HR-конференция «Эксперты в деле», на которой практики с юга России обсуждали найм по статистике и реальным случаям. Спикерами выступали эксперты Авито Работы, Авито Подработки и руководители из Hoff и «Аякс», среди участников были представители ПАО «МТС», «Додо Пицца», AVA Group, ПАО «Мегафон», «Дикси», «Ашан», «Магнит» и «ААА Моторс». Одной из тем стало то, как «экономика влияет на найм прямо сейчас». Перед конференцией ее спикеры от Авито поделились с журналистами ключевыми тезисами.
Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов рассказал, в последнее время база резюме на платформе увеличивается на 700 тысяч «практически каждый месяц».
Говоря о популярных вакансиях, Губанов отметил сферу ЖКХ, в которой средняя зарплата «уже традиционно немного не догоняет медианную по рынку». Он добавил, что для коллег это «хорошая возможность получить больше внимания соискателей за счет подъема заработных плат и улучшения предложения».
Среди трендов в найме Губанов выделил расширение возрастных границ найма: во многих сферах (в том числе — в розничной торговле и услугах) работодатели все чаще готовы принимать людей старшего возраста и молодежь. Этот тренд связан с устойчивой тенденцией последних лет, согласно которой работодатели все чаще готовы нанимать соискателей без опыта, предлагая им обучение.
Топ-менеджер рассказал, что Авито Работа начала показывать соискателям, как зарплатные предложения в вакансиях соотносятся со средним по рынку. Это было сделано в связи с тем, что работодатели часто приукрашивают свои предложения, понимая, что соискатели часто выбирают трудоустройство исходя из заработной платы.
Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар»:
«Так мы помогаем соискателям не сталкиваться с таким разочарованием, когда они откликаются на одну зарплату, а потом остаются со значительно меньшей», — пояснил Губанов.
В числе других важных факторов при выборе вакансий он назвал расположение офиса и белое трудоустройство, при этом последнее занимает лишь третью строчку рейтинга:
«Если помните, в девяностых самыми крупными буквами на всех бумажных объявлениях писали: «Работодатель гарантирует официальное трудоустройство». Потому что для нас всех было важно получить белую фактически зарплату, чтобы отчислялись налоги, пенсия. Поэтому действительно это был главный фактор. Рынок поменялся, сейчас это уже фактор №3, что на самом деле как будто бы хорошо».
Руководитель продуктового направления клиентского опыта Авито Подработки Дмитрий Колесников рассказал, как их сервис позволяет соискателям находить смены, на которые можно выйти уже на следующий день, а работодателям — выстраивать гибкие графики и команды разной численности. Эксперт сказал, что одной из крупных компаний, выставляющих свои смены на Авито Подработке, является краснодарский «Магнит».
«По последним нашим исследованиям в топе важных характеристик вакансии скорость выплат опережает их размер. Часто человеку важно получить деньги быстрее, чем заработать более крупную сумму», — добавил Колесников.
Как сообщали Юга.ру, исследование Росстата показало, что в первой половине 2025 года жители Кубани находили работу за 4 месяца и 6 дней, Ростовской области — за 4 месяца и 14 дней.