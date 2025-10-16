Жители Краснодарского края находят новую работу в среднем за 4 месяца

В первой половине 2025 года жители Кубани трудоустраивались за 4 месяца и 6 дней, Ростовской области — за 4 месяца и 14 дней

14 октября сервис FinExpertiza со ссылкой на Росстат опубликовал данные исследования о том, сколько времени занимал поиск работы у жителей разных регионов России в первой половине 2025 года.

Так, Краснодарский край занимает 22 строчку списка — в среднем жители Кубани трудоустраивались за 4 месяца и 6 дней. Ростовская область расположилась на 30 месте (4 месяца и 14 дней), Ставропольский край — на 45 месте (5 месяцев и 5 дней). 

На Кавказе быстрее всего работу находили жители Адыгеи — за 3 месяца и 8 дней, а больше всего времени понадобилось дагестанцам — 7 месяцев и 21 день. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии показатель составил около пяти месяцев, в Карачаево-Черкесии — 4 месяца и 8 дней. 

На первом месте списка Саратовская область — там в среднем трудоустраивались за 1 месяц и 12 дней. Замыкает рейтинг Амурская область с показателем в 10 месяцев и 9 дней.

В среднем время поиска работы в первой половине 2025 года составило 5 месяцев и 8 дней — это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (5 месяцев и 22 дня). 

Исследование:

Сервис отметил, что показатель является рекордно низким за соответствующий период последних пяти лет — с 2020 года поиск работы сократился на месяц (или же 18%). 

По данным FinExpertiza, в данное время около половины россиян находят работу в течение трех месяцев с момента увольнения, каждый шестой менее, чем за месяц, каждый третий — за три месяца. На среднее время трудоустройства влияет и возраст работника. 

«Молодые специалисты в возрасте 15-24 лет находят работу в среднем за 4 месяца, кандидаты 25-34 лет — за 5 месяцев, 35-49 лет — за 5,5 месяцев, а для соискателей старше 50 лет показатель превышает 6 месяцев. Однако относительно небольшая прослойка трудящихся старше 70 лет находит работу в среднем за 4,7 месяца», — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Как писали Юга.ру, по данным за апрель-июнь 2025 года Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам.

Реклама на сайте