Жители Краснодарского края находят новую работу в среднем за 4 месяца

В первой половине 2025 года жители Кубани трудоустраивались за 4 месяца и 6 дней, Ростовской области — за 4 месяца и 14 дней

14 октября сервис FinExpertiza со ссылкой на Росстат опубликовал данные исследования о том, сколько времени занимал поиск работы у жителей разных регионов России в первой половине 2025 года.

Так, Краснодарский край занимает 22 строчку списка — в среднем жители Кубани трудоустраивались за 4 месяца и 6 дней. Ростовская область расположилась на 30 месте (4 месяца и 14 дней), Ставропольский край — на 45 месте (5 месяцев и 5 дней).

На Кавказе быстрее всего работу находили жители Адыгеи — за 3 месяца и 8 дней, а больше всего времени понадобилось дагестанцам — 7 месяцев и 21 день. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии показатель составил около пяти месяцев, в Карачаево-Черкесии — 4 месяца и 8 дней.

На первом месте списка Саратовская область — там в среднем трудоустраивались за 1 месяц и 12 дней. Замыкает рейтинг Амурская область с показателем в 10 месяцев и 9 дней.

В среднем время поиска работы в первой половине 2025 года составило 5 месяцев и 8 дней — это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (5 месяцев и 22 дня).