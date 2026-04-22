«Температурные качели» и дожди: какой будет погода в Краснодарском крае на майские праздники

21 апреля метеоролог Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что жителей Краснодарского края в начале мая ждут «температурные качели» и неустойчивая погода. В регионе 1 и 2 мая столбики термометров будут колебаться в пределах 15–20 °C. При этом вероятность осадков остается высокой, так что планировать отдых на природе стоит с учетом дождей. По словам метеоролога, сейчас атмосферные процессы активно перестраиваются с зимнего режима на летний. Холодный воздух из Центральной России, где еще местами выпадает снег, активно проникает на территорию Кубани. Это противостояние воздушных масс создает неустойчивый температурный фон.

Ткаченко отметил, что май в Краснодарском крае всегда отличался непредсказуемостью. Согласно истории наблюдений, в одни и те же даты могли быть разные температуры.

Так, в 1970 году 1 мая воздух в регионе прогрелся до 31 °C, а в начале мая 2010 и 2012 годов было зафиксировано до 29–30 °C тепла. При этом в 1988 году в эти дни был всего 1 °C, а в 1952-м столбики термометров опускались до −1 °C.

«Год на год не приходится. Перепад температур для одного и того же дня за весь период наблюдений может превышать 35 °C», — подытожил эксперт.