Жителя Краснодарского края оштрафовали за сохраненную фотографию в соцсетях

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Житель Белоглинского района сохранил во «ВКонтакте» фотографию с чулками. Силовики нашли в ней нацистскую символику

8 января пресс-служба отдела МВД России по Белоглинскому району сообщила, что 25-лений местный житель разместил на своей странице в социальной сети фотографию с нацисткой символикой, которая запрещена в России.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) и назначил штраф в тысячу рублей.

В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать:

По данным «Осторожно, новости», в 2019 году обвиняемый сохранил во «ВКонтаке» фотографию с чулками, на которых была изображена свастика. В суде он пояснил, что экстремистскую идеологию не разделяет, а ему «просто понравилась картинка».

Напомним, что в июле 2025 года Госдума одобрила штрафы за поиск «экстремистских» материалов. Закон поддержала только «Единая Россия».

Как писали Юга.ру, в конце октября жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. за рекламу местного отеля в запрещенной соцсети. Это первый подобный случай в России.

Белоглинский район Интернет Полиция Правосудие Социальные сети Суд Тихорецкий район Экстремизм

Новости

Жителя Краснодарского края оштрафовали за сохраненную фотографию в соцсетях
Тайна, облеченная в слово. В краснодарском театре состоится лекция о Бунине
«Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка». Музыкальный театр Краснодара проведет месяц балетов Григоровича
«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги
В Краснодаре пройдут крещенские купания. Делимся списком адресов
Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2032 году

Лента новостей

«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?»
Вчера, 17:14
«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?»
Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги
В Краснодаре пройдут крещенские купания
Вчера, 16:44
В Краснодаре пройдут крещенские купания
Делимся списком адресов
Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
9 января, 17:00
Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
О чем Юга.ру писали в 2025 году

Реклама на сайте