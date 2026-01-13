Жителя Краснодарского края оштрафовали за сохраненную фотографию в соцсетях

Житель Белоглинского района сохранил во «ВКонтакте» фотографию с чулками. Силовики нашли в ней нацистскую символику

8 января пресс-служба отдела МВД России по Белоглинскому району сообщила , что 25-лений местный житель разместил на своей странице в социальной сети фотографию с нацисткой символикой, которая запрещена в России. Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) и назначил штраф в тысячу рублей.

По данным «Осторожно, новости», в 2019 году обвиняемый сохранил во «ВКонтаке» фотографию с чулками, на которых была изображена свастика. В суде он пояснил, что экстремистскую идеологию не разделяет, а ему «просто понравилась картинка».

Напомним, что в июле 2025 года Госдума одобрила штрафы за поиск «экстремистских» материалов. Закон поддержала только «Единая Россия».