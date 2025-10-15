В России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев

В Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий заводить более одной собаки или кошки на 18 кв. м. В Минприроды разрабатывают государственную базу питомцев

10 октября ТАСС сообщил, что член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении количества собак и кошек в квартирах.

Изменения затронут закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно законопроекту, в квартирах на каждые 18 кв. м будет допускаться проживание одной взрослой собаки или кошки. Превышение нормы возможно при рождении потомства и пока хвостатые не достигнут возраста шести месяцев. При этом законопроект не распространяется на собак-поводырей.

Сейчас законодательство разрешает заводить неограниченное количество домашних животных на любой площади. В документе законопроекта отметили, что люди могут содержать по 15-20 кошек и собак в квартирах, что приводит к антисанитарным условиям.