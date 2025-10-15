В России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев

Вся Россия

Распечатать

  • Собака © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Собака © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий заводить более одной собаки или кошки на 18 кв. м. В Минприроды разрабатывают государственную базу питомцев

10 октября ТАСС сообщил, что член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении количества собак и кошек в квартирах. 

Изменения затронут закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно законопроекту, в квартирах на каждые 18 кв. м будет допускаться проживание одной взрослой собаки или кошки. Превышение нормы возможно при рождении потомства и пока хвостатые не достигнут возраста шести месяцев. При этом законопроект не распространяется на собак-поводырей. 

Сейчас законодательство разрешает заводить неограниченное количество домашних животных на любой площади. В документе законопроекта отметили, что люди могут содержать по 15-20 кошек и собак в квартирах, что приводит к антисанитарным условиям. 

Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов:

Позднее, 13 октября, член межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства при Минприроды Светлана Алексеева сообщила изданию «Аргументы и Факты», что в министерстве готовят другой законопроект — о регистрации всех питомцев. 

Алексеева считает, что закона о регулировании количества животных в квартирах недостаточно. По ее словам, необходимо создание государственной базы домашних животных, без регистрации в которой человек не сможет завести питомца. 

Такая мера, по мнению Алексеевой, повлияет на безответственных хозяев, которые «сначала набирают [животных], а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг»

«Обязательная регистрация всех питомцев позволит за пять-семь лет полностью решить вопрос бродячих животных и «кошкиных домов», — добавила Алексеева. 

Как писали Юга.ру, в июне власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками. 

Госдума РФ Животные Законодательство Законопроекты Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Новости

«Сезон-прелюдия по заявкам». Власти Краснодара объявили о запуске отопления по заявкам
Авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге
В Краснодарском крае адвокат потребовал отменить приговор из‑за использования ИИ. Решение оставили в силе
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон. Где дали тепло?
В России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев
Скульптура, электронная музыка и театр. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества

Лента новостей

Под Покровом Богородицы
Сегодня, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
Антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара
Вчера, 14:26
Антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон. Где дали тепло?
Сегодня, 11:05
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон. Где дали тепло?

Реклама на сайте