В Краснодаре активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля
В Краснодаре возле озер на Дмитриевской Дамбе прошел субботник. Жители очистили берег и водоем, а еще выпустили рыб
18 октября краснодарские волонтеры из проекта Street Fishing рассказали, как прошел субботник и зарыбление Покровских озер на Дмитриевской Дамбе.
На субботнике волонтеры очистили от мусора берег вокруг Покровских озер, где собрали 250 мешков с отходами и около 100 автомобильных покрышек. Со дна озера они подняли два автомобиля и электросамокат.
Также во время субботника волонтеры выпустили в озера тысячи рыб — мальков белого амура, зеркальных карпов и толстолобиков.
В Краснодаре пройдет «Электросбор»:
Активисты отметили, что это была самая масштабная экоакция за всю историю проекта и собрала больше 200 человек. Участвовали и семьи с детьми.
«Друзья, мы вместе с вами сделали невероятно большое и доброе дело. Спасибо всем, кто откликнулся, кто внес частичку души и добра, кто провел этот день вместе с нам. Невероятное количество детей — надеюсь, наши экологические акции сформируют в них любовь и заботу об окружающей среде!» — поделились организаторы.
Подобные экоакции волонтеры Street Fishing проводят в Краснодаре регулярно. Следить за расписанием субботников можно в телеграм-канале проекта.
Как писали Юга.ру, прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре.