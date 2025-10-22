В Краснодаре активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото телеграм-канала Street Fishing
    © Коллаж из скриншотов фото телеграм-канала Street Fishing

В Краснодаре возле озер на Дмитриевской Дамбе прошел субботник. Жители очистили берег и водоем, а еще выпустили рыб

18 октября краснодарские волонтеры из проекта Street Fishing рассказали, как прошел субботник и зарыбление Покровских озер на Дмитриевской Дамбе.

На субботнике волонтеры очистили от мусора берег вокруг Покровских озер, где собрали 250 мешков с отходами и около 100 автомобильных покрышек. Со дна озера они подняли два автомобиля и электросамокат.

Также во время субботника волонтеры выпустили в озера тысячи рыб — мальков белого амура, зеркальных карпов и толстолобиков.

В Краснодаре пройдет «Электросбор»:

Активисты отметили, что это была самая масштабная экоакция за всю историю проекта и собрала больше 200 человек. Участвовали и семьи с детьми.

«Друзья, мы вместе с вами сделали невероятно большое и доброе дело. Спасибо всем, кто откликнулся, кто внес частичку души и добра, кто провел этот день вместе с нам. Невероятное количество детей — надеюсь, наши экологические акции сформируют в них любовь и заботу об окружающей среде!» — поделились организаторы.

Подобные экоакции волонтеры Street Fishing проводят в Краснодаре регулярно. Следить за расписанием субботников можно в телеграм-канале проекта.

Как писали Юга.ру, прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре.

Водоемы Волонтеры Дети Краснодар Рыболовство Экология

Новости

РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки
Беспилотники атаковали Дагестан. Осколки сбитого дрона упали на предприятие, школьников перевели на дистанционку
Аэропорт Геленджика приостанавливал работу. Задерживаются рейсы на прилет
В Краснодаре активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля
Жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. за рекламу в Instagram*. Это первый подобный случай в России
На центральном пляже Анапы два дельфина выбросились на берег. Один из них погиб

Лента новостей

800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
Вчера, 15:55
800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
Вчера, 16:34
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
Воздух прогреется до 25 °C
Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций

Реклама на сайте