В Краснодаре активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля

На субботнике волонтеры очистили от мусора берег вокруг Покровских озер, где собрали 250 мешков с отходами и около 100 автомобильных покрышек. Со дна озера они подняли два автомобиля и электросамокат. Также во время субботника волонтеры выпустили в озера тысячи рыб — мальков белого амура, зеркальных карпов и толстолобиков.

Активисты отметили, что это была самая масштабная экоакция за всю историю проекта и собрала больше 200 человек. Участвовали и семьи с детьми.



«Друзья, мы вместе с вами сделали невероятно большое и доброе дело. Спасибо всем, кто откликнулся, кто внес частичку души и добра, кто провел этот день вместе с нам. Невероятное количество детей — надеюсь, наши экологические акции сформируют в них любовь и заботу об окружающей среде!» — поделились организаторы.



Подобные экоакции волонтеры Street Fishing проводят в Краснодаре регулярно. Следить за расписанием субботников можно в телеграм-канале проекта.