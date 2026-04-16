Новый уровень жизни у моря: ГК ТОЧНО объявила старт продаж второй очереди ЖК «Барса» в Новороссийске

Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) запустил продажи второй очереди ЖК «Барса» в Новороссийске. Это 355 резиденций бизнес-класса с видом на море и горы

ГК ТОЧНО строит комплекс по договору КРТ (комплексное развитие территорий) в Южном районе Новороссийска, в 15 минутах от пляжа «Алексино». ЖК «Барса» — это 11 домов от 9 до 24 этажей. Больше 70% резиденций здесь видовые. Даже из студий на нижнем уровне жители смогут любоваться морем. Предусмотрены панорамное остекление, натуральная отделка фасадов и ночная подсветка.

На территории возводят детсад и школу на 1750 учеников, вокруг которой девелопер высадит многолетние платаны, пихты, туи, клены, липы и можжевельники. Школу планируют достроить вместе с домами второй очереди комплекса.



ГК ТОЧНО благоустроит собственную поликлинику и спортивный кластер со стадионом, тренажерами, пространством для йоги, а также волейбольной и баскетбольной площадками с трибунами. В проекте предусмотрен и открытый падел-корт.

Помимо этого, застройщик оборудует барбекю-зоны, беседки с подвесными качелями, игровой городок для детей, скалодром и роллердром с безопасным покрытием.

«Барса» станет новым центром всесезонного отдыха. В пятизвездочном отеле запланирован собственный спа-комплекс с акватермальной зоной. Резиденты и гости ЖК смогут посещать открытый и подогреваемый инфинити-бассейн с шезлонгами и баром.