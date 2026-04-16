Новый уровень жизни у моря: ГК ТОЧНО объявила старт продаж второй очереди ЖК «Барса» в Новороссийске
Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) запустил продажи второй очереди ЖК «Барса» в Новороссийске. Это 355 резиденций бизнес-класса с видом на море и горы
ГК ТОЧНО строит комплекс по договору КРТ (комплексное развитие территорий) в Южном районе Новороссийска, в 15 минутах от пляжа «Алексино».
ЖК «Барса» — это 11 домов от 9 до 24 этажей. Больше 70% резиденций здесь видовые. Даже из студий на нижнем уровне жители смогут любоваться морем. Предусмотрены панорамное остекление, натуральная отделка фасадов и ночная подсветка.
На территории возводят детсад и школу на 1750 учеников, вокруг которой девелопер высадит многолетние платаны, пихты, туи, клены, липы и можжевельники. Школу планируют достроить вместе с домами второй очереди комплекса.
ГК ТОЧНО благоустроит собственную поликлинику и спортивный кластер со стадионом, тренажерами, пространством для йоги, а также волейбольной и баскетбольной площадками с трибунами. В проекте предусмотрен и открытый падел-корт.
Помимо этого, застройщик оборудует барбекю-зоны, беседки с подвесными качелями, игровой городок для детей, скалодром и роллердром с безопасным покрытием.
«Барса» станет новым центром всесезонного отдыха. В пятизвездочном отеле запланирован собственный спа-комплекс с акватермальной зоной. Резиденты и гости ЖК смогут посещать открытый и подогреваемый инфинити-бассейн с шезлонгами и баром.
На территории заработает гастрономический квартал с кафе и ресторанами, откроется прогулочный бульвар и дзен-сад с распылителями холодного тумана.
Для автовладельцев девелопер предусмотрел многоуровневые подземные парковки с автомойкой, пит-стопами и зарядками для электромобилей, а также гостевыми местами по периметру комплекса и круглосуточным видеонаблюдением.
В новом 18-этажном корпусе, где стартовали продажи 355 резиденций, сделана базовая отделка для постоянного проживания, отдыха или сдачи в аренду. Встречаются варианты с двумя застекленными балконами на разные стороны и лоты с «мастер-спальней»: с ванной комнатой в спальне и выходом на балкон. На каждом этаже жилого комплекса по 4-6 квартир.
Инвесторам доступна услуга доверительного управления: оператор возьмет на себя поиск арендаторов, техническое обслуживание и отчетность.
Квартиру в ЖК «Барса» можно приобрести по выгодной стоимости. На лоты второй очереди ГК ТОЧНО подготовила специальные предложения, которые будут действовать до конца апреля.
