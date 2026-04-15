Образец КРТ: проекты ГК ТОЧНО оценили девелоперы со всей России

Девелоперы из Москвы, Рязани, Ставрополя и Чебоксар приехали в Краснодар, чтобы посмотреть проекты ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов). Градостроители посетили микрорайон «Родные Просторы» и жилой район «Патрики»

Девелопер ТОЧНО, ставший лидером ЮФО по комплексному развитию территории (КРТ), во время урбан-тура рассказал застройщикам, как такой подход формирует городскую среду и влияет на качество жизни. «При строительстве нового проекта мы не мыслим рамками земельного участка. Выходим за его границы, делая больше для того региона, города, где работаем: создаем школы и детские сады, парки и прогулочные аллеи, фитнес-клубы и термальные комплексы, рестораны и кафе, амбулатории, торговые галереи и фермерские рынки. Соединяем и гармонично вписываем новые здания в уже существующую городскую инфраструктуру. Результатом нашей работы становится не просто новое жилье, а полноценные микрорайоны, где все продумано до мелочей, где люди чувствуют себя комфортно и безопасно», — подчеркнула директор ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

На примере микрорайона «Родные Просторы» ГК ТОЧНО продемонстрировала, как благоустроить в поле самодостаточный микрорайон для 15 тыс. жителей площадью 41 га. Здесь заработал семейный парк на 9 га со спортивными и игровыми площадками, прогулочными аллеями и амфитеатром. Также девелопер построил три детсада, школу и храмовый комплекс. Готовятся к открытию детско-взрослая поликлиника и фитнес-центр с открытым бассейном и SPA.

На примере проекта «Патрики» девелопер показал, как оживить старую промзону и превратить ее в современный жилой кластер. На территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» ГК ТОЧНО создает новый центр притяжения: старые заводские башни становятся арт-объектами, цеха — креативным пространством, а сама территория — полноценным районом с домами, аллеями, школами, детскими садами и торговыми галереями.

Оба жилых комплекса впечатлили гостей. Они отметили, что такие проекты влияют на развитие городов и становятся ориентиром для девелоперов по всей стране.