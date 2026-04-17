Россиянки стали реже посещать гинекологов. Среди причин — нехватка времени и стеснение

Аналитики провели ежегодный опрос женщин по всей России и сравнили показатели 2016 и 2026 годов

Число россиянок 18–45 лет, которые ежегодно посещают гинеколога, за последние 10 лет снизилось с 76% в 2016 году до 58% в 2026-м. При этом тех, кто обращается к врачу только после возникновения проблем со здоровьем, стало больше — доля выросла с 14% до 24%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты ежегодного всероссийского исследования* «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» 2026».

Доля респонденток, посещающих профилактические осмотры:

в 2016 году в 2026 году раз в год 76% 58% каждые 2 года 6% 8% реже, чем раз в 3 года 3% 6% никогда 1% 2%

Доля респонденток, посещающих гинеколога после появления проблем со здоровьем:

в 2016 году в 2026 году сразу при возникновении симптомов 33 23 ждут, что «само пройдет» 40 53 терпят и идут только в крайнем случае 26 18

Основной причиной для отказа от ежегодных осмотров женщины называют отсутствие жалоб на здоровье — так ответили 36% опрошенных. Здесь авторы исследования указывают на массовую недооценку заболеваний, которые протекают бессимптомно. Чуть менее четверти респонденток (24%) говорят о нехватке времени и столько же — о стеснении во время осмотра (чаще — девушки 18–24 лет). Наличие постоянного полового партнера считают достаточным основанием 20% женщин.

* Опрос для исследования провел аналитический центр НАФИ в марте 2026 года, в нем участвовали 1600 респонденток во всех федеральных округах России.