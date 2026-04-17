Россиянки стали реже посещать гинекологов. Среди причин — нехватка времени и стеснение

  © Фото freepik с сайта https://freepik.com
Аналитики провели ежегодный опрос женщин по всей России и сравнили показатели 2016 и 2026 годов

Число россиянок 18–45 лет, которые ежегодно посещают гинеколога, за последние 10 лет снизилось с 76% в 2016 году до 58% в 2026-м. При этом тех, кто обращается к врачу только после возникновения проблем со здоровьем, стало больше — доля выросла с 14% до 24%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты ежегодного всероссийского исследования* «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» 2026».

Доля респонденток, посещающих профилактические осмотры:

 

в 2016 году

в 2026 году

раз в год

76%

58%

каждые 2 года

6%

8%

реже, чем раз в 3 года

3%

6%

никогда

1%

2%

Доля респонденток, посещающих гинеколога после появления проблем со здоровьем:

 

в 2016 году

в 2026 году

сразу при возникновении симптомов

33

23

ждут, что «само пройдет»

40

53

терпят и идут только в крайнем случае

26

18

Основной причиной для отказа от ежегодных осмотров женщины называют отсутствие жалоб на здоровье — так ответили 36% опрошенных. Здесь авторы исследования указывают на массовую недооценку заболеваний, которые протекают бессимптомно. Чуть менее четверти респонденток (24%) говорят о нехватке времени и столько же — о стеснении во время осмотра (чаще — девушки 18–24 лет). Наличие постоянного полового партнера считают достаточным основанием 20% женщин.

* Опрос для исследования провел аналитический центр НАФИ в марте 2026 года, в нем участвовали 1600 респонденток во всех федеральных округах России.

Весенний чекап краснодарца:

Как рассказали Югам.ру в краснодарской Клинике Екатерининская, за первые три месяца 2026 года гинекологи клиники провели 18 652 консультаций, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом прирост в марте составил 19% (6866 обращений в 2026-м против 5790 обращений годом ранее).

По словам акушера-гинеколога Клиники Екатерининская Наиры Маркаровой, посещать гинеколога следует не менее одного раза в год, даже если отсутствуют жалобы: «Некоторые заболевания проявляются не сразу и могут переходить в хроническую форму — тогда они сложнее поддаются лечению. Это и носительство вируса папилломы человека (ВПЧ), и дисплазия шейки матки, которые могут вызывать предраковые и раковые состояния. Также не всегда проявляются инфекции, передающиеся половым путем. Врач на приеме может заметить косвенные признаки и назначить лабораторную диагностику — в отличие от искусственного интеллекта, который нередко ошибается при определении диагноза и назначении лечения. Женщины все чаще обращаются за помощью к ИИ, однако он не должен и не может заменить очный прием врача».

Также в Клинике Екатерининская добавили, что для докторов прием — это прежде всего рабочий процесс: «Чтобы снизить волнение перед визитом к гинекологу, мы рекомендуем выбирать специалиста с хорошими рекомендациями — как от знакомых, так и на специализированных платформах. Кроме того, на прием можно прийти с близким человеком, если это поможет чувствовать себя более комфортно».

