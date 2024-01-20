Экс-губернатор Краснодарского края Ткачев инвестирует миллиарды в сочинский гольф-курорт

В Сочи к 2028 году планируют построить круглогодичный гольф-курорт. На первом этапе в него вложат почти 30 млрд рублей

О строительстве круглогодичного гольф-курорта бывший глава Кубани Александр Ткачев рассказал «РИА Новости». Он выступает инвестором проекта. Курорт с чемпионским полем на 18 лунок планируют благоустроить в Сочи на территории 166 гектаров.

«На юге России отсутствуют полноценные поля для гольфа, спрос на которые растет. Это запрос туристов, и мы на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура «Сочи Гольф» позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом», — сообщил Ткачев.

Экс-губернатор добавил, что на первом этапе в гольф-курорт вложат около 28,3 миллиардов рублей.