Экс-губернатор Краснодарского края Ткачев инвестирует миллиарды в сочинский гольф-курорт

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя alexeyzhilkin с сайта freepik.com
    © Фото пользователя alexeyzhilkin с сайта freepik.com

В Сочи к 2028 году планируют построить круглогодичный гольф-курорт. На первом этапе в него вложат почти 30 млрд рублей

О строительстве круглогодичного гольф-курорта бывший глава Кубани Александр Ткачев рассказал «РИА Новости». Он выступает инвестором проекта. Курорт с чемпионским полем на 18 лунок планируют благоустроить в Сочи на территории 166 гектаров.

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«На юге России отсутствуют полноценные поля для гольфа, спрос на которые растет. Это запрос туристов, и мы на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура «Сочи Гольф» позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом», — сообщил Ткачев.

Экс-губернатор добавил, что на первом этапе в гольф-курорт вложат около 28,3 миллиардов рублей.

Как писали ранее Юга.ру, экс-глава Минсельхоза РФ и бывший губернатор Кубани Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес.

Александр Ткачев Гольф Деньги Инвестиции Курорты и туризм Сочи Спорт

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Экс-губернатор Краснодарского края Ткачев инвестирует миллиарды в сочинский гольф-курорт
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