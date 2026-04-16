На двух кладбищах Краснодара изменят схему движения. Как проехать?

На Славянском и Новом городском кладбищах Краснодара на четыре дня изменят схему движения

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 18 по 21 апреля на Славянском и Новом городском кладбищах будет действовать одностороннее движение. Въезд на первую территорию организуют со стороны улицы 4-й Линии.

Также в эти дни на кладбищах запретят парковку автомобилей. По данным дептранса, схему движения изменят, чтобы снизить транспортную нагрузку и избежать заторов во время массового посещения мемориальных комплексов.



Напомним, что для жителей Краснодарского края 21 апреля будет выходным днем из-за Радоницы.