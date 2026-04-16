94 школы, 380 детских садов и даже метро. Что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды
Журналисты подсчитали, на какие социальные проекты могли бы пойти деньги и активы, конфискованные у коррумпированных депутатов и чиновников с начала 2026 года
15 апреля портал 93.ru опубликовал статью с подсчетом стоимости имущества и активов, которые российские суды за первые три с половиной месяца 2026 года изъяли в доход государства у кубанских чиновников и депутатов. Итоговая сумма — более 160 млрд 688 млн рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом крупного города.
По расчетам журналистов, на эти деньги в Краснодаре и крае можно было бы возвести 94 большие школы на 1100 мест каждая — это закрыло бы вопрос со вторыми сменами в краевой столице, где сейчас учатся 206 тысяч школьников. Альтернативно — 380 детских садов стоимостью около 420 млн рублей каждый, то есть 68,4 тысячи новых мест. Только в 2026 году Краснодар планировал принять в муниципальные сады около 17 тысяч детей.
Хватило бы и на 160 поликлиник на 500 посещений в смену, что обеспечило бы медпомощь без очередей для 80 тысяч человек. А еще — на два крупнейших на юге России онкологических центра, которые годами не могут начать строить в районе поселков Знаменского и Новознаменского из-за нехватки средств (стоимость одного — 67,4 млрд рублей).
Также этих денег хватило бы, чтобы полностью профинансировать 10-летнюю программу реконструкции 27 дорог в Краснодаре (150 млрд рублей), построить метро (100 млрд) вместе со всеми запланированными трамвайными линиями (43 млрд). Изъятых средств также хватило бы на «парк Галицкого» почти в каждом крупном муниципалитете края — единичный такой объект оценивается в 5,4 млрд рублей.
Помимо крупных проектов, журналисты обратили внимание и на экологию: при средней стоимости посадки одного дерева в 5 тыс. рублей изъятых денег хватило бы на 32 миллиона саженцев. При этом для Краснодара достаточно и 100 тысяч — это всего 0,3% от суммы, которую вернули государству.
Напомним, что самый громкий антикоррупционный процесс года на Кубани связан с именем бывшего вице-губернатора Андрея Коробки, курировавшего в администрации региона АПК. Сам Коробка и его окружение — экс-депутаты ЗСК Алексей Сидюков и Сергей Фурса — лишились в совокупности более 90 млрд рублей.
К началу 2026 года волна громких дел затронула практически весь верхний эшелон кубанской власти последних лет — от бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и экс-вице-губернатора Анны Миньковой до регионального министра здравоохранения Евгения Филиппова. Основанием для исков Генпрокуратуры становится несоответствие стоимости принадлежащего чиновникам имущества их официальным доходам.
Как писали Юга.ру, прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань».