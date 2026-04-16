Журналисты подсчитали, на какие социальные проекты могли бы пойти деньги и активы, конфискованные у коррумпированных депутатов и чиновников с начала 2026 года

15 апреля портал 93.ru опубликовал статью с подсчетом стоимости имущества и активов, которые российские суды за первые три с половиной месяца 2026 года изъяли в доход государства у кубанских чиновников и депутатов. Итоговая сумма — более 160 млрд 688 млн рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом крупного города.

По расчетам журналистов, на эти деньги в Краснодаре и крае можно было бы возвести 94 большие школы на 1100 мест каждая — это закрыло бы вопрос со вторыми сменами в краевой столице, где сейчас учатся 206 тысяч школьников. Альтернативно — 380 детских садов стоимостью около 420 млн рублей каждый, то есть 68,4 тысячи новых мест. Только в 2026 году Краснодар планировал принять в муниципальные сады около 17 тысяч детей.

Хватило бы и на 160 поликлиник на 500 посещений в смену, что обеспечило бы медпомощь без очередей для 80 тысяч человек. А еще — на два крупнейших на юге России онкологических центра, которые годами не могут начать строить в районе поселков Знаменского и Новознаменского из-за нехватки средств (стоимость одного — 67,4 млрд рублей).