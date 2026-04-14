Реконструкция улицы Есенина в Краснодаре затянется до 2028 года

14 апреля портал 93.RU со ссылкой на данные госзакупок сообщил , что финальный этап реконструкции улицы Есенина в Краснодаре планируют завершить только к 29 февраля 2028 года. Изначально мэрия обещала сдать объект в 2027 году, однако в проекте контракта сроки сдвинулись. Официальных разъяснений о причинах задержки от властей пока не поступало.

По данным СМИ, 8 апреля завершился конкурс по поиску подрядчика для второго этапа реконструкции Есенина — от Гомельской до Петра Метальникова. На торги была подана всего одна заявка, которая и победила в конкурсе. Название компании пока не известно.



Напомним, первый этап реконструкции улицы Есенина стартовал 17 апреля 2025 года. Подрядчиком выступила ООО «Веста». Ранее она занималась строительством трамвайной линии на Московской, в ходе которого вскрылись факты нецелевого использования бюджетных средств. Кроме того, фирма недавно фигурировала в антикоррупционном иске прокуратуры — ее подозревают в выплате откатов для получения госконтрактов.



За 1 млрд рублей из разбитой улицы Есенина планируют создать «современную магистраль». Проект включает расширение дороги до трех полос, обустройство тротуаров и велодорожек, установку нового освещения и строительство ливневок.