«Каждая третья сделка совершается онлайн». Производители, дилеры и импортеры спецтехники обсудили ситуацию на рынке
В Москве в начале апреля прошел Форум Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей спецтехники (НАДДиПС)
Мероприятие собрало более 200 ведущих производителей, дилеров, импортеров, сервисных компаний. Участники обсудили ситуацию на рынке специальной техники, актуальные вызовы, точки роста, а также поделились опытом развития бизнеса в современных экономических условиях.
Стратегическим партнером выступила Авито Спецтехника, которая в конце 2025 года присоединилась к Ассоциации. В рамках форума эксперты платформы отметили, что тренд на цифровизацию сохраняется. Уже 65% покупателей техники с наработкой ищут предложения онлайн. Среди покупателей новой техники этот показатель достиг 50%. Каждая третья сделка теперь совершается в интернете.
Среди прочих ключевых тенденций отрасли отмечены изменения в структуре продаж. Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 п. п. больше, чем годом ранее, а доля российских сельхозмашин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации поднялся до 77%. Также эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка.
Еще одним важным трендом эксперты назвали усиление конкуренции. Если раньше перед принятием решения покупатель коммуницировал с 2–3 продавцами, то сейчас это 7–10 продавцов. На этом фоне важнее становятся качество сервиса и коммуникации, скорость реакции, гибкость условий.
По словам коммерческого директора Авито Спецтехника Андрея Горна, онлайн-платформы становятся инструментом поддержки бизнеса, делая рынок прозрачнее и безопаснее, а специальную технику — доступнее: «Например, мы уже верифицировали 100% продавцов в категориях грузовиков и седельных тягачей, добавили фильтр “С господдержкой” и специальные бейджи для субсидированной техники. Ранее многие компании даже не знали о возможности покупки техники со скидкой, а теперь это сразу отражается в поиске».
Как отметил директор НАДДиПС Егор Теплов-Барейша, встречи членов Ассоциации в рамках форума проходят каждые три месяца: «Мы актуализируем ситуацию по геополитике, макроэкономике, слушаем точечные доклады по отрасли, даем закрытые данные по импорту техники, регистрации, производству, что позволяет принимать правильные решения в моменте».
