«Каждая третья сделка совершается онлайн». Производители, дилеры и импортеры спецтехники обсудили ситуацию на рынке

Мероприятие собрало более 200 ведущих производителей, дилеров, импортеров, сервисных компаний. Участники обсудили ситуацию на рынке специальной техники, актуальные вызовы, точки роста, а также поделились опытом развития бизнеса в современных экономических условиях.

Стратегическим партнером выступила Авито Спецтехника, которая в конце 2025 года присоединилась к Ассоциации. В рамках форума эксперты платформы отметили, что тренд на цифровизацию сохраняется. Уже 65% покупателей техники с наработкой ищут предложения онлайн. Среди покупателей новой техники этот показатель достиг 50%. Каждая третья сделка теперь совершается в интернете.

Среди прочих ключевых тенденций отрасли отмечены изменения в структуре продаж. Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 п. п. больше, чем годом ранее, а доля российских сельхозмашин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации поднялся до 77%. Также эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка.

Еще одним важным трендом эксперты назвали усиление конкуренции. Если раньше перед принятием решения покупатель коммуницировал с 2–3 продавцами, то сейчас это 7–10 продавцов. На этом фоне важнее становятся качество сервиса и коммуникации, скорость реакции, гибкость условий.