Авито Спецтехника назвала определяющие факторы для рынка сельхозмашин

Авито Спецтехника рассказала о ситуации на рынке сельхозтехники на AGRAVIA-2026

С 21 по 23 января в Москве прошла международная выставка AGRAVIA — ключевое событие для агрокомплекса России и стран СНГ. Эксперты Авито Спецтехники вместе с представителями Минпромторга России и ключевыми игроками отрасли обсудили текущее состояние рынка, его перспективы и технологии для усиления аграрных предприятий. На выставке Авито Спецтехника организовала сессию «Как рынок сельхозтехники перестраивается под новую экономику». Коммерческий директор платформы Андрей Горн представил обзор тенденций второй половины 2025 года.

По данным платформы, на вторичном рынке сельхозтехники с наработкой больше всего пользователи интересовались тракторами, мини-тракторами и комбайнами. На трактора пришлось 41,2% всего предложения, на мини-тракторы — 9,2%, на комбайны — 8,9%.

Среди брендов тракторов с наработкой лидировали МТЗ (Беларус) — 43,3% предложения, ЛТЗ — 9,9% и ВТЗ — 8,6%. В сегменте мини-тракторов самыми популярными стали МТЗ (Беларус) (16,6% предложения в категории), Kubota и YANMAR (по 11%). Среди комбайнов пользователи чаще всего выбирали технику «Ростсельмаш» (38,6%), «Енисей» (8,9%) и Claas (8%).

В сегменте новой техники в топ-3 по спросу вошли мини-тракторы, косилки и тракторы. По числу объявлений во второй половине 2025 года лидировали тракторы (23,7%), мини-тракторы (11,9%) и косилки (6,4%).

Среди новых мини-тракторов наибольший интерес вызвали машины «Русич», XINGTAI и «УРАЛЕЦ». Больше всего объявлений было о технике Lovol (19,6% предложения в категории), SOLIS (12,1%) и Foton Lovol (10,2%). Среди косилок лидировали Lisicki (17,3% предложения), Wirax (13,6%) и Weifang (9,3%). В категории новых тракторов чаще всего искали МТЗ (Беларус) (21,7% предложения), Scout (11,5%) и Zauberg (9,2%).

«Если 2024 год стал для отрасли рекордным за счет накопленного спроса и доступного финансирования, то в 2025-м ситуация изменилась. Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники. В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. В этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов», — отметил коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн.

Эксперты также обсудили адаптацию господдержки и развитие роботизации в АПК.

«Мы видим, что оживление на рынке пошло и действительно связываем это, прежде всего, с теми программами, которые мы запустили летом совместно с ДОМ.РФ и Росагролизинг, когда адаптировали ключевую ставку лизинга под те условия, которые сейчас на рынке сложены. Последние месяцы прошлого года уже выигрывали по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Надеемся сохранить этот тренд и на весь 2026 год», — отметил замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик.

Он добавил, что в 2025 году господдержка сфокусировалась на стимулировании спроса на прицепную и навесную технику: пресс-подборщики, косилки, машины для внесения удобрений, а также на узкоспециализированное оборудование для садоводства и овощеводства.

Минпромторг России назвал роботизацию сельского хозяйства частью технологического суверенитета страны. Согласно указу президента РФ, к 2030 году парк промышленных роботов в России должен вырасти в 10 раз. В рамках федерального проекта по развитию средств производства и автоматизации Минпромторг предлагает меры поддержки, включая скидку 50% на покупку российских роботов из реестра ГИСП.

В министерстве считают, что роботизация наиболее эффективна при массовом производстве и рутинных операциях. В сельском хозяйстве перспективными выглядят роботы-дояры, автоматизированные паллетайзеры, мобильные системы для перемещения кормов и автономные сельхозмашины. Например, отечественный томатоуборочный робот с искусственным интеллектом, которые уже готовят к серийному выпуску.