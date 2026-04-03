Детям до 14 лет сохранили въезд в Абхазию без загранпаспорта
Россияне младше 14 лет смогут, как и прежде, пересекать границу Абхазии по свидетельству о рождении
Предыстория. В Госдуме сообщали, что с 20 января 2026 года дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту. Речь шла и о странах, в которые ранее можно было въехать по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.
3 апреля ТАСС сообщило, что дети до 14 лет смогут попасть в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, 2 апреля президент Владимир Путин принял решение сохранить эту возможность на 2026–2027 годы.
Кириенко подчеркнул, что такая мера может увеличить туристический поток в Абхазию.
