Детям до 14 лет сохранили въезд в Абхазию без загранпаспорта

Россияне младше 14 лет смогут, как и прежде, пересекать границу Абхазии по свидетельству о рождении

Предыстория. В Госдуме сообщали, что с 20 января 2026 года дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту. Речь шла и о странах, в которые ранее можно было въехать по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

3 апреля ТАСС сообщило, что дети до 14 лет смогут попасть в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.