Сыро и прохладно. В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей

Краснодарский край

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, что в Краснодаре и крае снова ожидаются дожди

Краевой гидрометцентр сообщил, что 13 апреля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди и грозы. В горах прогнозируют снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер усилится до 11–14 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 °С. Местами возможны ночные заморозки до -3 °С. Днем воздух прогреется до 10-16 °С.

В Краснодаре пойдет дождь. Днем и вечером возможна гроза. Ночью температура воздуха опустится до 2-4 °С, а днем потеплеет до 15 °С. 

В центре погоды «Фобос» сообщили, что дожди на Кубани прекратятся к 15 апреля. 

«На юге в начале недели по вине циклона небо будет затянуто полями дождевой облачности, местами осадки ожидаются довольно сильными. Эти облака ограничат приток солнечного тепла, и поэтому будет прохладно. Но уже со среды погода в регионе наладится, и сразу столбики термометров поползут вверх», — передает «Фобос».

В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня. Эксперты назвали причины разрушительного наводнения в Дагестане.

Сыро и прохладно. В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей
