Сыро и прохладно. В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей

Синоптики рассказали, что в Краснодаре и крае снова ожидаются дожди

Краевой гидрометцентр сообщил, что 13 апреля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди и грозы. В горах прогнозируют снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер усилится до 11–14 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 °С. Местами возможны ночные заморозки до -3 °С. Днем воздух прогреется до 10-16 °С.

В Краснодаре пойдет дождь. Днем и вечером возможна гроза. Ночью температура воздуха опустится до 2-4 °С, а днем потеплеет до 15 °С.