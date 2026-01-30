«Авито Недвижимость» запускает новую программу для поддержки брокеров и риелторов

«Авито Недвижимость» обновляет программу поддержки профессионального сообщества и инвестирует в нее до 15% выручки от подписок

Теперь агентства, брокеры и риелторы, которые хотят масштабировать бизнес, могут получить прогрессивную скидку на размещение объектов. Уже каждое пятое агентство-партнер «Авито Недвижимости» соответствует критериям для участия. Сервис будет направлять до 15% выручки от подписок и дополнительных услуг на скидки для партнеров.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин объяснил, что новая скидка направлена на поддержку партнеров в период оживления рынка, когда растет покупательская активность и некоторые инвесторы переключаются с вкладов на недвижимость: «Мы видим рост покупательской активности на фоне ожиданий по рефинансированию ипотеки в ближайшем будущем, интереса к льготным программам и альтернативным сделкам, подразумевающим использование вторичного жилья в качестве капитала. Часть инвесторов уже переориентирует средства со вкладов в недвижимость, и мы ожидаем, что некоторые собственники также начнут переводить объекты из аренды в продажу. В этих условиях для агентов особенно важна поддержка партнеров. Мы надеемся, что новая инициатива даст импульс развитию индустрии и цифровизации рынка в важный для него период».

Так, в декабре 2025 года интерес пользователей к объектам на вторичном рынке вырос в 20 из 41 крупнейшего города России по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Чаще стали рассматривать покупку жилья в Архангельске (+17%), Томске, Омске и Саратове (+9% в каждом), Нижнем Новгороде, Красноярске и Санкт-Петербурге (+8%), Кургане (+7%), Мурманске, Челябинске и Новороссийске (+6%), Сочи (+5%) и ещё в 8 городах.

Что касается долгосрочной аренды, самая заметная динамика — в Туле: интерес к съемным квартирам вырос на 18% относительно декабря прошлого года. В Екатеринбурге квартиры смотрели на 16% чаще, в Ижевске — на 10%, в Краснодаре — на 9%, в Брянске и Иванове — на 6% в каждом, в Перми и Барнауле — на 3%.

Программа поможет агентствам повысить эффективность: например, при ежемесячном рекламном бюджете в 100 000 руб. и росте инвестиций на 5% ежегодная экономия составит от 180 000 руб.

Участвовать могут агентства, которые работают со вторичной и загородной жилой недвижимостью, а также с долгосрочной арендой. Максимальный размер скидки — 15%, она автоматически меняется в зависимости от количества объявлений. Если число объявлений и бюджет не снижаются, а продление идет без перерывов, уровень скидки сохраняется бессрочно. Скидка будет расти, если ежемесячные инвестиции в тариф или размещение превышают уровень прошлого месяца минимум на 5%.