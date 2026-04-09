При атаке БПЛА на Кубань погиб человек, трое пострадали, на нефтебазе вспыхнул пожар
Власти Краснодарского края рассказали о последствия ночной атаки беспилотников на регион
Ночью 9 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в поселке Саук-Дере Крымского района во время атаки БПЛА погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.
Также фрагменты сбитых беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и рядом с несколькими домами в селе Молдаванское.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в хуторе Меккерстук Крымского района дрон упал на частный дом. Здание получило серьезные повреждения, но жители не пострадали. Помимо этого, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома.
Утром в оперштабе рассказали, что в Крымске беспилотники упали на территории нефтебазы. Произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате пострадали три человека: двоих госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.
Как писали Юга.ру, 6 апреля в Новороссийске от атаки БПЛА пострадали 10 человек. Также дроны повредили нефтяной трубопровод, причал и резервуары КТК.
