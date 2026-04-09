При атаке БПЛА на Кубань погиб человек, трое пострадали, на нефтебазе вспыхнул пожар

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Власти Краснодарского края рассказали о последствия ночной атаки беспилотников на регион

Ночью 9 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в поселке Саук-Дере Крымского района во время атаки БПЛА погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.

Также фрагменты сбитых беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и рядом с несколькими домами в селе Молдаванское.

Читайте также:

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в хуторе Меккерстук Крымского района дрон упал на частный дом. Здание получило серьезные повреждения, но жители не пострадали. Помимо этого, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома.

Утром в оперштабе рассказали, что в Крымске беспилотники упали на территории нефтебазы. Произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате пострадали три человека: двоих госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Как писали Юга.ру, 6 апреля в Новороссийске от атаки БПЛА пострадали 10 человек. Также дроны повредили нефтяной трубопровод, причал и резервуары КТК.

Все материалы по теме:

Новости

«Езда в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей». В России планируют повысить штрафы для самокатчиков
Суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и «Союз дорожников Кубани». Через них «отмыли» 2 млрд рублей
В Краснодаре в пасхальную ночь будет ходить дополнительный общественный транспорт
Кадыров опроверг информацию о том, что чеченские подразделения будут воевать за Иран
Магнолии и пшеница под снегом. Апрельские заморозки в Краснодарском крае угрожают урожаю
Краснодарский суд арестовал активы семьи Хахалевых и ее окружения. Генпрокуратура требует изъять имущество

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Вчера, 19:58
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Как устроено единственное котокафе в Краснодаре
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Вчера, 18:04
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Вчера, 15:15
