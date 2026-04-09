При атаке БПЛА на Кубань погиб человек, трое пострадали, на нефтебазе вспыхнул пожар

Ночью 9 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в поселке Саук-Дере Крымского района во время атаки БПЛА погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.

Также фрагменты сбитых беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и рядом с несколькими домами в селе Молдаванское.