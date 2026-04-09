От демократии до диктатуры. В Краснодаре пройдет лекция о Франции в эпоху Наполеона
Историк расскажет, как прошла и к чему привела Великая французская революция (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 12 апреля лекцию «Франция в 1789-1815 годах: от демократии до диктатуры». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- какую роль сыграли философы в подготовке революции;
- какие предлоги использовал король, чтобы заглушить глас оппозиции;
- как вышло, что идеи демократии о cвободе, равенстве и братстве привели к массовому террору;
- почему французы с радостью приняли диктатуру Наполеона;
- чем на самом деле были движимы наполеоновские войны.
Франция в 1789-1815 годах прошла путь от абсолютной монархии через Великую французскую революцию и террор к республике, а затем — к диктатуре Наполеона Бонапарта и Первой империи. Этот период ознаменовался радикальными социальными переменами, масштабными войнами в Европе и завершился реставрацией Бурбонов после поражения Наполеона при Ватерлоо в 1815 году.
Лекция состоится 12 апреля в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
