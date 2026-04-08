В Краснодаре пройдет лекция-дегустация об истории кофе

Краснодарский край

Краснодарцам расскажут, как один напиток объединил африканских коз, исландских крестьян и жену турецкого султана (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 12 апреля лекцию о кофейной культуре. Встречу проведет Ирина Кирилина.

Программа:

  • кто первым догадался, что кофе можно пить;
  • как менялся рецепт напитка на протяжении веков;
  • как хитроумный маркетинговый ход владельца немецкой кофейни подарил нам одно из известнейших произведений классической музыки;
  • правда ли, что утренняя чашка кофе у сербов называется «раздремуша» (а все последующие — не менее интересными словами).

Также слушатели смогут попробовать зерно разных стран, разных вкусов и разных периодов истории.

Самый популярный миф гласит, что около 850 года эфиопский пастух Калдим заметил странное поведение своих коз. Поев красных ягод с невысокого куста, они начинали резвиться и не спать всю ночь. Калдим рассказал об этом местному монаху, который сварил из ягод напиток. Так Эфиопия стала родиной кофе, где его сначала жевали, смешивая с жиром, а затем начали делать отвар из высушенных листьев и ягод.

Из Эфиопии кофе попал в Йемен. Там его впервые стали обжаривать и перемалывать, заваривая кипятком.

Лекция-дегустация состоится 12 апреля в 12:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость билетов — 1000 рублей.

Вчера, 18:11
