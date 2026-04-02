«Белые списки» — это ужасно». Глава «Вымпелкома» предложил вернуть доступ к обычному интернету, но при одном условии

Анохин считает, что внедрять так называемые «белые списки» стоит не для всех пользователей подряд, а только для тех абонентов, которые вызывают у оператора определенные подозрения или сомнения. Всем остальным клиентам следует оставить полноценный доступ к обычному интернету без дополнительных ограничений.

2 апреля «Ведомости» сообщили , что генеральный директор компании «Вымпелком» Сергей Анохин выступил с инициативой, касающейся регулирования доступа в интернет для разных категорий абонентов. Свое предложение он озвучил в рамках конференции «Телеком 2026».

«Вот «белые списки» — это ужасно, нам их придумали, чтобы ограничить интернет. Природа их появления была как раз в том, чтобы хотя бы какую-то часть сохранить, которой можно пользоваться, не создавая угрозу безопасности, там против дронов, беспилотников и всего остального», — сказал Анохин.

В ходе своего выступления глава «Вымпелкома» пояснил, что компания накопила достаточно статистических данных и обладают необходимыми технологиями, чтобы с высокой точностью определять, какие абоненты действительно пользуются своими устройствами в обычном режиме. Для таких добросовестных пользователей можно применять дополнительные механизмы идентификации, которые повысят уровень гарантий безопасности, но при этом сохранят за ними привычный и полноценный доступ к связи.

«Здесь, наверное, в марте многие из нас просто почувствовали, что это такое, да, там бизнес стал складываться, у кого-то коммуникации не работают, вообще как-как жить, да, вопросы задавались. Вот, а у нас действительно более чем половина страны уже почти год находится либо в регулярном, либо в перманентном состоянии, вот в том, котором мы с вами там недели две побыли», — добавил Анохин.

21 марта Министерство цифрового развития официально опровергло слухи о возможном введении «белых списков» у домашних интернет-провайдеров. В ведомстве тогда заявили, что необходимости в такой мере на данный момент нет.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению объемов использования VPN-сервисов на территории РФ, но конкретные механизмы достижения этой цели пока находятся в стадии обсуждения.