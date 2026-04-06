Пассажиры спали в терминалах на полу. В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов

Аэропорт Сочи не работал около 18 часов, Краснодара — более 20. На прилет и вылет задерживаются 114 рейсов

5 апреля в 14:00 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Их сняли только 6 апреля в 8:00 — терминал не работал около 18 часов. В связи с этим в аэропорту задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло на 9:30, на вылет опаздывают 44 самолета в Стамбул, Москву, Казань, Новосибирск, Челябинск, Анталью, Оренбург, Санкт-Петербург, Хургаду и другие города. Время задержек — до 21 часа. На прилет опаздывают 43 рейса из Владикавказа, Москвы, Самары, Минеральных Вод, Грозного, Уфы, Махачкалы, Астрахани и других городов. Время задержек — до 23 часов. Также 12 рейсов, запланированных на 6 апреля, были отменены. Помимо этого, 15 самолетов ушли на запасные аэродромы в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный и Астрахань. Пресс-служба аэропорта заявила, что в ближайшие два дня расписание будут стабилизировать, поэтому возможны объединения, переносы или отмены рейсов. Терминал работает в усиленном режиме, 6 апреля должны отправить 141 рейс.

По данным представителей авиагавани, во время ограничений на полеты пассажирам предоставили все необходимое: был усилен санитарный контроль, установлены 180 дополнительных скамеек и выдано более 200 ковриков для размещения в здании. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиров расселяли в отели, однако некоторым не предоставили такую возможность, и они были вынуждены спать на полу.

Также ограничения на полеты вводились в аэропорту Краснодара — с 8:00 5 апреля до 4:40 6 апреля, более 20 часов. По данным онлайн-табло на 9:30, всего задерживается 27 рейсов. На вылет опаздывают 14 рейсов в Анталью, Тбилиси, Санкт-Петербург, Казань, Москву, Ереван, Хургаду, Тюмень и другие города. Время задержек — до 24 часов. На прилет опаздывают 13 рейсов из Стамбула, Казани, Антальи, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска и других городов. Время задержек также до 24 часов. Два рейса были отменены. Также на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь и Трабзон были отправлены 10 рейсов. Одна из пассажирок рассказала в телеграм-канале аэропорта Краснодара, что их рейс посадили в Нальчике. «Сегодня летим из Стамбула. Посадили нас в Нальчике! Это точно была последняя наша поездка, связанная с краснодарским аэропортом. Не представляю, как летают люди оттуда и туда с пересадками. Уже бы закрыли и не мучили народ», — заявила девушка. Ее поддержала другая пользовательница: «Искренне считаю, что аэропорт нужно закрывать, чтобы у людей не было на него надежды. Не представляю, как людям с детьми сидеть в душном зале на металлических стульях и ждать непонятно чего». Также одна из пассажирок, летевшая 5 апреля из Екатеринбурга в Краснодар, сообщила, что их самолет сел в Ставрополе. «Нас об этом оповестили только перед посадкой. Потом нас продержали в самолете 30 минут, а далее сказали покинуть судно. В итоге до Краснодара добирались на такси за свой счет. Компания бездействует: ни автобуса, ни любого другого способа добраться до места не предложили».