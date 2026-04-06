Солнце и дожди. В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с переменчивой погоды

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 6 по 8 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в понедельник, 6 апреля, осадков не ожидается. Во вторник и в среду, 7–8 апреля, в регионе прогнозируют дождь с грозой, в горах — с мокрым снегом. Ветер усилится до 12–14 м/с, в отдельных районах — до 15–20 м/с.

На Черноморском побережье 6 апреля — без существенных осадков, а 7 и 8 апреля ожидается дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 12–14 м/с, а при ухудшении погоды — 15–20 м/с. Температура воздуха днем 6 апреля — 11–16 °C, 7 апреля — 9–14 °C, а 8 апреля — 7–12 °C.

По данным синоптиков, в Краснодаре 6 апреля тоже осадков не ожидается, а 7 и 8 апреля прогнозируют дождь. Днем 6 апреля в столице Кубани потеплеет до 19 °C, а 7 и 8 апреля столбик термометра не поднимется выше 12–14 °C.