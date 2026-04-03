Экс-главу райсуда Ростова-на-Дону и ее подчиненную обвиняют в торговле приговорами

Ростовская область

Распечатать

  © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
В Ростове-на-Дону раскрыли преступную схему, в которой судьи брали взятки и делились с начальницей

2 апреля Верховный суд РФ сообщил, что дал добро на уголовное преследование двух бывших судей из Ростова-на-Дону. Речь идет об экс-председателе Советского районного суда Елене Коблевой и бывшей судье того же суда Наталии Цмакаловой. Их подозревают в создании организованной преступной группы.

По версии следствия, Елена Коблева была создательницей ОПГ. В нее входили действующие судьи, которые за деньги выносили заведомо неправосудные решения в уголовных, административных и гражданских спорах.

Читайте также:

Коблева лично координировала действия своих подчиненных. Полученные в качестве взяток деньги она забирала у судей прямо в своем рабочем кабинете. Наталия Цмакалова лично договаривалась с заинтересованными лицами о вынесении нужного приговора.

Также Коблеву подозревают в том, что за взятку в 2 млн рублей она помогла Эльмире Пономаревой получить должность мирового судьи.

Напомним, 9 февраля бывшую председательницу Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках.

Коррупция Преступления Ростов-на-Дону Ростовская область Суд

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте