Экс-главу райсуда Ростова-на-Дону и ее подчиненную обвиняют в торговле приговорами

В Ростове-на-Дону раскрыли преступную схему, в которой судьи брали взятки и делились с начальницей

2 апреля Верховный суд РФ сообщил, что дал добро на уголовное преследование двух бывших судей из Ростова-на-Дону. Речь идет об экс-председателе Советского районного суда Елене Коблевой и бывшей судье того же суда Наталии Цмакаловой. Их подозревают в создании организованной преступной группы. По версии следствия, Елена Коблева была создательницей ОПГ. В нее входили действующие судьи, которые за деньги выносили заведомо неправосудные решения в уголовных, административных и гражданских спорах.

Коблева лично координировала действия своих подчиненных. Полученные в качестве взяток деньги она забирала у судей прямо в своем рабочем кабинете. Наталия Цмакалова лично договаривалась с заинтересованными лицами о вынесении нужного приговора. Также Коблеву подозревают в том, что за взятку в 2 млн рублей она помогла Эльмире Пономаревой получить должность мирового судьи. Напомним, 9 февраля бывшую председательницу Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.