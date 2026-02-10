Бывшую ростовскую судью приговорили к 10 годам колонии за коррупцию

Также суд назначил ей штраф в 15 млн рублей и лишил на 10 лет права занимать должности, связанные с функциями представителя власти. Полученные в качестве взятки деньги конфисковали в доход государства.

9 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что бывшую председательницу Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в получении взятки в особо крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ее приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие доказало, что в декабре 2022 года Коблева получила 500 тыс. рублей за отмену постановления о конфискации двух лодок и невода.

По этому же делу осудили сообщников Коблевой. Владимира Боженко, признанного виновным в передаче взятки, приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Николай Студеникин, выступавший посредником при передаче денег, получил шесть лет колонии общего режима и аналогичный штраф в 15 млн рублей.

Уголовное преследование Коблевой началось в ноябре 2023 года, когда ее и ряд других судей Советского районного суда Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки в обмен на отмену решения мирового судьи. Тогда в здании суда прошли обыски, а в мае 2024-го против экс-председателя возбудили уголовное дело. В июле Елену Коблеву арестовали.