Авито возьмет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан

Все желающие помочь могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю

До 10 апреля Авито берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел , где стоимость Авито Доставки составит 1 рубль.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас на Авито размещен список самых необходимых вещей для восстановления быта пострадавших, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте. Предметами первой необходимости для пострадавших являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и прочее.

В ближайшие дни Авито также доставит в Дагестан 100 т питьевой воды.

В Авито сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.