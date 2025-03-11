Быстро найти грузоперевозчика: на Авито Услугах появился поиск исполнителей по маршруту

На Авито Услугах внедрили быстрый поиск перевозчиков по расстоянию и маршруту

Авито Услуги представили новый функционал для поиска перевозчиков. Теперь пользователи могут быстро находить исполнителей, указав маршрут, тип груза и задачу: перевозка, переезд или иная услуга. Перевозчики добавляют в описание услуги параметры для поиска клиентов (задача, направление, тип груза), и пользователь видит наиболее подходящих исполнителей под свой запрос.

© Скриншоты из приложения Авито

По данным платформы, с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние — на 65%. Новый функционал увеличил вероятность успешного заказа на 5% по сравнению с традиционным поиском.

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«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. Новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками, помогая грузоотправителям быстрее находить нужный сервис, а исполнителям — получать больше релевантных заявок. Для большего комфорта и удобства в процессе выбора мы скоро запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчету стоимости услуги», — рассказал Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Количество перевозчиков на Авито Услугах выросло на 18% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Популярнее других оказалась категория «по городу» (+36%). Количество объявлений в категории «международные перевозки» увеличилось в 10 раз. Сейчас на Авито Услугах более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.