Быстро найти грузоперевозчика: на Авито Услугах появился поиск исполнителей по маршруту

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На Авито Услугах внедрили быстрый поиск перевозчиков по расстоянию и маршруту

Авито Услуги представили новый функционал для поиска перевозчиков. Теперь пользователи могут быстро находить исполнителей, указав маршрут, тип груза и задачу: перевозка, переезд или иная услуга. Перевозчики добавляют в описание услуги параметры для поиска клиентов (задача, направление, тип груза), и пользователь видит наиболее подходящих исполнителей под свой запрос.

  • © Скриншоты из приложения Авито
    © Скриншоты из приложения Авито

По данным платформы, с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние — на 65%. Новый функционал увеличил вероятность успешного заказа на 5% по сравнению с традиционным поиском.

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка:

«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. Новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками, помогая грузоотправителям быстрее находить нужный сервис, а исполнителям — получать больше релевантных заявок. Для большего комфорта и удобства в процессе выбора мы скоро запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчету стоимости услуги», — рассказал Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Количество перевозчиков на Авито Услугах выросло на 18% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Популярнее других оказалась категория «по городу» (+36%). Количество объявлений в категории «международные перевозки» увеличилось в 10 раз. Сейчас на Авито Услугах более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.

Как писали Юга.ру, в двух районах Краснодарского края грузовикам запретили ездить по мостам.

Авито Автомобили Доставка и курьеры Интернет сфера услуг Транспорт

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