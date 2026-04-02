В Краснодаре снова пройдет «Тотальный диктант», но лишь на одной площадке
В Краснодаре 18 апреля напишут «Тотальный диктант». Когда откроется регистрация и почему сократили количество площадок?
18 апреля в 14:00 пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». В этом году контрольную работу по русскому языку можно будет написать более чем в тысяче населенных пунктов.
Автором текста стал писатель-прозаик, доктор филологических наук и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Известно, что диктант будет посвящен Александру Пушкину.
В Краснодаре написать работу можно будет только в одном месте. Напомним: в 2025 году площадок было три, в 2024 году — 11, в 2022 году — 10.
Координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Анастасия Земская рассказала Юга.ру, что в прошлом году было несколько инициаторов мероприятия, а в этом осталась только она. Поэтому количество площадок сократилось.
Краснодарцы смогут написать диктант в образовательном центре «Маяк» на улице Пашковской, 83. Чтецом выступит главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов. Регистрация на событие откроется на сайте 8 апреля.
«Тотальный диктант» — просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — показать важность грамотности и увлекательность изучения русского языка. Первый диктант провели в 2004 году студенты Новосибирского государственного университета.
В 2025 году в акции приняли участие более 1,3 млн человек в 1239 городах и 112 странах. Тогда участники писали текст писательницы Марины Москвиной о путешествиях.
