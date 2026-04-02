В Краснодаре снова пройдет «Тотальный диктант», но лишь на одной площадке

В Краснодаре 18 апреля напишут «Тотальный диктант». Когда откроется регистрация и почему сократили количество площадок?

18 апреля в 14:00 пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». В этом году контрольную работу по русскому языку можно будет написать более чем в тысяче населенных пунктов.

Автором текста стал писатель-прозаик, доктор филологических наук и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Известно, что диктант будет посвящен Александру Пушкину.

В Краснодаре написать работу можно будет только в одном месте. Напомним: в 2025 году площадок было три, в 2024 году — 11, в 2022 году — 10.

Координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Анастасия Земская рассказала Юга.ру, что в прошлом году было несколько инициаторов мероприятия, а в этом осталась только она. Поэтому количество площадок сократилось.