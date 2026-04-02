Хохотуй, Балдейка, Веселая Жизнь. Росреестр опубликовал рейтинг необычных названий населенных пунктов

Хутор Веселая Жизнь в Павловском районе Краснодарского края вошел в топ-10 забавных географических объектов страны

Лидером рейтинга стало село Хохотуй в Забайкальском крае. Второе и третье места заняли удмуртское село Балдейка и гора Веселая в Амурской области.

1 апреля Росреестр опубликовал рейтинг забавных названий населенных пунктов и географических объектов. За позитивными эмоциями ведомство рекомендует отправиться именно туда.

Далее идут река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал в Камчатском крае, остров Кривая Кошка в Архангельской области. На седьмой строчке расположился хутор Веселая Жизнь в Павловском районе Краснодарского края. Численность населения составляет всего 367 человек.

Следом расположились деревня Новый Опель в Псковской области, деревня Большие Пупсы в Тверской области, деревня Безумово в Тверской области.

Как объяснили в Росреестре, в большинстве случаев в названии отражается описание местности, где находится объект, и его характеристики. Также необычные названия могут быть связаны с природной средой и языком коренного населения.