Хохотуй, Балдейка, Веселая Жизнь. Росреестр опубликовал рейтинг необычных названий населенных пунктов

Краснодарский край, Вся Россия

  © Скриншот фото с Яндекс.Карты
Хутор Веселая Жизнь в Павловском районе Краснодарского края вошел в топ-10 забавных географических объектов страны

1 апреля Росреестр опубликовал рейтинг забавных названий населенных пунктов и географических объектов. За позитивными эмоциями ведомство рекомендует отправиться именно туда.

Лидером рейтинга стало село Хохотуй в Забайкальском крае. Второе и третье места заняли удмуртское село Балдейка и гора Веселая в Амурской области.

Далее идут река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал в Камчатском крае, остров Кривая Кошка в Архангельской области. На седьмой строчке расположился хутор Веселая Жизнь в Павловском районе Краснодарского края. Численность населения составляет всего 367 человек.

Следом расположились деревня Новый Опель в Псковской области, деревня Большие Пупсы в Тверской области, деревня Безумово в Тверской области.

Как объяснили в Росреестре, в большинстве случаев в названии отражается описание местности, где находится объект, и его характеристики. Также необычные названия могут быть связаны с природной средой и языком коренного населения.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Госдуме хотели принять законопроект, запрещающий оскорбительные названия географических объектов. Это касалось и названия сочинской реки Хероты.

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
У россиян перестали работать банковские приложения
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
