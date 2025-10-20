В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта «Кубань24»
    © Скриншот фото с сайта «Кубань24»

Росреестр опубликовал топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в России. Среди них — Сидоровы Горы, Веселая Жизнь, Свиноедово и другие

18 октября ТАСС со ссылкой на Росреестр сообщил топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в стране. Данные были взяты из Государственного каталога географических названий.

Так, в Краснодарском крае нашли два таких названия — село Батарейка, которое находится в Темрюкскмо районе, и хутор Веселая Жизнь, входящий в состав Павловского сельского поселения. 

В Воронежской области 22 наименования, среди которых Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня, Хреновище.Среди населенных пунктов Удмуртии самыми смешными оказались Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь и другие. 

В Курганской области в топ вошли 14 названий: Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы, Крепость и другие. В Республике Алтай — Ынырга, Киска и Кукуя, в Псковской области — Новый Опель, Сос, Бабки, в Коми — Мутный, Ыб и Чика. 

Читайте также:

Самыми смешными названиями в Нижегородской области оказались Терпишка и Варварское. В Московской области в топ вошли Поцелуево и Свиноедово. 

Политолог и независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук рассказал изданию, что названия населенных пунктов связаны с их историей. Чаще всего неизвестно, почему административно-территориальная единица носит такое наименование. 

Населенные пункты можно переименовать — для этого существует Федеральный закон «О наименовании географических объектов». 

«Однако не везде прописан порядок, источники финансирования замены топонимики, поэтому процедура затруднена. <...> На мой взгляд, лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие», — прокомментировал Склянчук. 

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Госдуме хотели принять законопроект, запрещающий оскорбительные названия географических объектов. Это касалось и названия сочинской реки Хероты. 

ЖКХ История общество Рейтинги Росреестр

Новости

Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет
Французский сад эмоций на Кубани. В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов
В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями
В селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели
В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?

Лента новостей

Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Сегодня, 08:27
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
18 октября, 16:10
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Реклама на сайте