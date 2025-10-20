В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями
Росреестр опубликовал топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в России. Среди них — Сидоровы Горы, Веселая Жизнь, Свиноедово и другие
18 октября ТАСС со ссылкой на Росреестр сообщил топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в стране. Данные были взяты из Государственного каталога географических названий.
Так, в Краснодарском крае нашли два таких названия — село Батарейка, которое находится в Темрюкскмо районе, и хутор Веселая Жизнь, входящий в состав Павловского сельского поселения.
В Воронежской области 22 наименования, среди которых Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня, Хреновище.Среди населенных пунктов Удмуртии самыми смешными оказались Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь и другие.
В Курганской области в топ вошли 14 названий: Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы, Крепость и другие. В Республике Алтай — Ынырга, Киска и Кукуя, в Псковской области — Новый Опель, Сос, Бабки, в Коми — Мутный, Ыб и Чика.
Самыми смешными названиями в Нижегородской области оказались Терпишка и Варварское. В Московской области в топ вошли Поцелуево и Свиноедово.
Политолог и независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук рассказал изданию, что названия населенных пунктов связаны с их историей. Чаще всего неизвестно, почему административно-территориальная единица носит такое наименование.
Населенные пункты можно переименовать — для этого существует Федеральный закон «О наименовании географических объектов».
«Однако не везде прописан порядок, источники финансирования замены топонимики, поэтому процедура затруднена. <...> На мой взгляд, лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие», — прокомментировал Склянчук.
Как писали Юга.ру, в 2023 году в Госдуме хотели принять законопроект, запрещающий оскорбительные названия географических объектов. Это касалось и названия сочинской реки Хероты.