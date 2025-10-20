В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями

Росреестр опубликовал топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в России. Среди них — Сидоровы Горы, Веселая Жизнь, Свиноедово и другие

18 октября ТАСС со ссылкой на Росреестр сообщил топ самых смешных названий деревень, сел и хуторов в стране. Данные были взяты из Государственного каталога географических названий.

Так, в Краснодарском крае нашли два таких названия — село Батарейка, которое находится в Темрюкскмо районе, и хутор Веселая Жизнь, входящий в состав Павловского сельского поселения.

В Воронежской области 22 наименования, среди которых Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня, Хреновище.Среди населенных пунктов Удмуртии самыми смешными оказались Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь и другие.

В Курганской области в топ вошли 14 названий: Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы, Крепость и другие. В Республике Алтай — Ынырга, Киска и Кукуя, в Псковской области — Новый Опель, Сос, Бабки, в Коми — Мутный, Ыб и Чика.