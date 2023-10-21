Реку Хероту в Сочи могут снова переименовать

Сейчас согласно 11 ст. закона «О наименованиях географических объектов» не допускается употребление искаженных названий географических объектов. Депутаты предлагают дополнить статью положением о запрете на оскорбительные, уничижительные и принижающие достоинства названия.

Вице-спикер от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес и депутат Антон Ткачев хотят запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов и географических объектов. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму.

Внести такой законопроект парламентарии решили после жалоб жителей одной из деревень Ярославской области, пишет ТАСС. Она носит нецензурное название, а местные жалуются, что из-за этого над ними смеются.

Сочинские СМИ отметили, что если законопроект примут, то изменения коснутся и курорта. Ведь в городе есть река Херота, название которой уже меняли несколько раз.

Напомним, в 2020 году реку Хероту переименовали в Хороту. Тогда это объяснили тем, что название реки происходит от названия десятой (Х) роты Навагинского полка. И исторически правильно называть реку Хоротой.

Но весной 2023 года в Сочи снова установили дорожные указатели с Херотой. Затем такое же название реки появилось в «Яндекс.Картах. Но в мэрии города сказали, что таблички временные. Когда в федеральном реестре актуализируют информацию, власти снова вернуть знаки с Хоротой.