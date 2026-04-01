«Не ловит на парковке». Россияне снова пожаловались на работу мессенджера Max

В России наблюдаются сбои в работе мессенджера Max. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения и фото

По данным сервиса Сбой.рф, 1 апреля из регионов РФ поступило около 570 жалоб на работу мессенджера Max. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по количеству обращений.



Неполадки зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из России поступило 1,2 тыс. жалоб, а за час — 201.

Собрали комментарии пользователей: «Долго загружает фото».

«Невозможно отправить сообщение, не проходит звонок».

«Вроде другой мессенджер планировали заблокировать к 1 апреля».

«Бесконечно звонят и пишут мошенники».

«Не ловит на парковке».

«Паша, Max полностью у меня перестал работать, если ты это читаешь, не забудь вытащить курицу из духовки». Напомним, что 1 апреля в России запланирована тотальная блокировка Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.