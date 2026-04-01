«Не ловит на парковке». Россияне снова пожаловались на работу мессенджера Max
В России наблюдаются сбои в работе мессенджера Max. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения и фото
По данным сервиса Сбой.рф, 1 апреля из регионов РФ поступило около 570 жалоб на работу мессенджера Max. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по количеству обращений.
Неполадки зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из России поступило 1,2 тыс. жалоб, а за час — 201.
Безумный Max:
Собрали комментарии пользователей:
- «Долго загружает фото».
- «Невозможно отправить сообщение, не проходит звонок».
- «Вроде другой мессенджер планировали заблокировать к 1 апреля».
- «Бесконечно звонят и пишут мошенники».
- «Не ловит на парковке».
- «Паша, Max полностью у меня перестал работать, если ты это читаешь, не забудь вытащить курицу из духовки».
Напомним, что 1 апреля в России запланирована тотальная блокировка Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.
Как писали Юга.ру, 31 марта в Краснодаре почти весь день не было связи и мобильного интернета. Также сбоили сервисы, включенные в «белый список».