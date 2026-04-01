«Не ловит на парковке». Россияне снова пожаловались на работу мессенджера Max

Краснодарский край, Вся Россия

  © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
В России наблюдаются сбои в работе мессенджера Max. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения и фото

По данным сервиса Сбой.рф, 1 апреля из регионов РФ поступило около 570 жалоб на работу мессенджера Max. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по количеству обращений.

Неполадки зафиксировал и сайт Downdetector. За последние сутки из России поступило 1,2 тыс. жалоб, а за час — 201.

Безумный Max:

Собрали комментарии пользователей:

  • «Долго загружает фото». 
  • «Невозможно отправить сообщение, не проходит звонок».
  • «Вроде другой мессенджер планировали заблокировать к 1 апреля».
  • «Бесконечно звонят и пишут мошенники».
  • «Не ловит на парковке».
  • «Паша, Max полностью у меня перестал работать, если ты это читаешь, не забудь вытащить курицу из духовки».

Напомним, что 1 апреля в России запланирована тотальная блокировка Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.

Как писали Юга.ру, 31 марта в Краснодаре почти весь день не было связи и мобильного интернета. Также сбоили сервисы, включенные в «белый список». 

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
3 апреля, 12:26
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

