В Краснодаре пройдет лекция об экранизации как жанре кино
В Краснодаре киновед расскажет, как литературные произведения превращаются в киношедевры (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 апреля лекцию «Экранизация как один из жанров кинематографа». Встречу проведет киновед Григорий Гиберт.
Программа:
- Как литературные произведения превращаются в яркие киношедевры?
- Какие задачи ставит перед собой режиссер?
- Какие художественные приемы используют операторы, чтобы превратить литературные произведения в хорошее кино?
Участники будут смотреть и разбирать ключевые фрагменты культовых экранизаций произведений Чехова, Шукшина, Стендаля, Куросавы. Объектом диалога станут визуальные метафоры, актерские работы, режиссерские трактовки.
Лекция состоится 18 апреля в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
