В Краснодаре пройдет лекция об экранизации как жанре кино

В Краснодаре киновед расскажет, как литературные произведения превращаются в киношедевры (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 апреля лекцию «Экранизация как один из жанров кинематографа». Встречу проведет киновед Григорий Гиберт.

Программа:

  • Как литературные произведения превращаются в яркие киношедевры?
  • Какие задачи ставит перед собой режиссер?
  • Какие художественные приемы используют операторы, чтобы превратить литературные произведения в хорошее кино?

В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард:

Участники будут смотреть и разбирать ключевые фрагменты культовых экранизаций произведений Чехова, Шукшина, Стендаля, Куросавы. Объектом диалога станут визуальные метафоры, актерские работы, режиссерские трактовки.

Лекция состоится 18 апреля в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве.

В Краснодаре пройдет читка поэмы о космонавтах, которые не покидали планету
6 апреля в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет
В Краснодарском крае спрос на психотропные препараты вырос на 12,5%
В Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, жалуются на отсутствие связи и мобильного интернета
БПЛА вновь атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары

В Краснодарском музее показывают русский авангард
Вчера, 16:58
В Краснодарском музее показывают русский авангард
Делимся фото выставки
«Белое — не значит безопасное»
Вчера, 16:57
«Белое — не значит безопасное»
На берегу Краснодарского края продолжают находить пальмовое масло
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»

