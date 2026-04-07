В Краснодаре пройдет лекция об экранизации как жанре кино

В Краснодаре киновед расскажет, как литературные произведения превращаются в киношедевры (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 апреля лекцию «Экранизация как один из жанров кинематографа». Встречу проведет киновед Григорий Гиберт. Программа: Как литературные произведения превращаются в яркие киношедевры?

Какие задачи ставит перед собой режиссер?

Какие художественные приемы используют операторы, чтобы превратить литературные произведения в хорошее кино?

Участники будут смотреть и разбирать ключевые фрагменты культовых экранизаций произведений Чехова, Шукшина, Стендаля, Куросавы. Объектом диалога станут визуальные метафоры, актерские работы, режиссерские трактовки. Лекция состоится 18 апреля в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.