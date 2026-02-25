В Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы — СМИ

Дагестан

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

Ущерб от сточных вод, нанесенный дагестанскими чиновниками Каспийскому морю, превысил 22 млн рублей

24 февраля портал «Акценты» сообщил, что Росприроднадзор предъявил иск почти в 22 млн рублей «Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения» за слив нечистот в Каспийское море. По данным СМИ, у сейчас у оператора нет директора, а предыдущего, Магомедгаджи Шапиева, задержали за взятки.

Сбросы канализации обнаружили в Махачкале и Дербенте. Проверки Росприроднадзора продолжаются.

Читайте также:

Эксперты предположили, что сумма ущерба Каспийскому морю еще вырастет:

«Каспий и так переживает экологическое бедствие: уровень воды падает, гибнет рыба, птицы, тюлени. А добивают Каспий сами чиновники».

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань.

Водоемы Дагестан Росприроднадзор Чиновники Экология

Новости

Выставка картин, читка поэмы и местные бренды. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры
В Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы — СМИ
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек — губернатор
Пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка
«Шары жира». У берегов Краснодарского края волонтеры вновь находят пальмовое масло
В Краснодаре пройдет пробежка в честь китайского Нового года. Как присоединиться?

Лента новостей

Блины, ярмарки и хороводы под фолк
Сегодня, 11:25 Реклама
Блины, ярмарки и хороводы под фолк
Как в краснодарских микрорайонах Образцово и Любимово встречали весну
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»
Сегодня, 11:22
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»
В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба
«Цели будут достигнуты»
Вчера, 16:00
«Цели будут достигнуты»
Четыре года СВО в 30 цитатах политиков РФ

Реклама на сайте