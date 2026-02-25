В Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы — СМИ

24 февраля портал «Акценты» сообщил, что Росприроднадзор предъявил иск почти в 22 млн рублей «Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения» за слив нечистот в Каспийское море. По данным СМИ, у сейчас у оператора нет директора, а предыдущего, Магомедгаджи Шапиева, задержали за взятки.



Сбросы канализации обнаружили в Махачкале и Дербенте. Проверки Росприроднадзора продолжаются.