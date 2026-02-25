В Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы — СМИ
Ущерб от сточных вод, нанесенный дагестанскими чиновниками Каспийскому морю, превысил 22 млн рублей
24 февраля портал «Акценты» сообщил, что Росприроднадзор предъявил иск почти в 22 млн рублей «Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения» за слив нечистот в Каспийское море. По данным СМИ, у сейчас у оператора нет директора, а предыдущего, Магомедгаджи Шапиева, задержали за взятки.
Сбросы канализации обнаружили в Махачкале и Дербенте. Проверки Росприроднадзора продолжаются.
Читайте также:
Эксперты предположили, что сумма ущерба Каспийскому морю еще вырастет:
«Каспий и так переживает экологическое бедствие: уровень воды падает, гибнет рыба, птицы, тюлени. А добивают Каспий сами чиновники».
Как писали Юга.ру, Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань.