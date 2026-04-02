Как отличить усталость от выгорания? В Краснодаре психиатр расскажет об экотревожности
В экоцентре Краснодара 4 марта пройдет мастер-класс по диагностике экотревожности и депрессии (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 4 апреля мастер-класс «Экотревожность и депрессия: понять, чтобы действовать». Психиатр Александр Голов расскажет, как отличить усталость от выгорания, а грусть от депрессии.
Программа:
- Границы нормы и патологии: как определить депрессию.
- Особенности диагностики в психиатрии.
- Экотревожность как причина выгорания и истощения.
- Методы лечения и самопомощи.
- Когда и к кому обращаться за помощью.
Экотревожность — это хронический страх катастрофы, вызванный осознанием климатических изменений, загрязнением окружающей среды и опасениями за будущее планеты. Это не клиническое расстройство, а естественная эмоциональная реакция, сопровождающаяся бессилием, гневом и беспокойством.
Проявления: постоянное беспокойство, стресс, чувство безнадежности, нарушение сна. Экотревожность часто требует психологической поддержки для переработки негативных эмоций.
Мастер-класс состоится 4 апреля в 15:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия — пожерствованяи от 450 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
