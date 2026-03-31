«Нет связи, будто я посреди леса». В Краснодаре снова не работает мобильный интернет

В Краснодаре сбоит мобильный интернет. При этом угрозу атаки БПЛА не объявляли

31 марта жители Краснодара снова сообщают об отсутствии мобильного интернета. Сбои наблюдаются с утра.

По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа из Краснодарского края поступило 135 жалоб на работу операторов связи. Чаще всего пользователи сообщают о сбоях в DeepSeek, Telegram, Ростелеком, МТС.

Жители жалуются и на проблемы в работе мессенджера Max, соцсети ВКонтакте, ЯндексGo и других сервисов, включенных в «белый список».

Сотрудница Юга.ру не смогла вызвать такси — в приложении появилось сообщение: «Проблемы с интернетом».