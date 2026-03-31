«Нет связи, будто я посреди леса». В Краснодаре снова не работает мобильный интернет
В Краснодаре сбоит мобильный интернет. При этом угрозу атаки БПЛА не объявляли
31 марта жители Краснодара снова сообщают об отсутствии мобильного интернета. Сбои наблюдаются с утра.
По данным сервиса Сбой.рф, за последние три часа из Краснодарского края поступило 135 жалоб на работу операторов связи. Чаще всего пользователи сообщают о сбоях в DeepSeek, Telegram, Ростелеком, МТС.
Жители жалуются и на проблемы в работе мессенджера Max, соцсети ВКонтакте, ЯндексGo и других сервисов, включенных в «белый список».
Сотрудница Юга.ру не смогла вызвать такси — в приложении появилось сообщение: «Проблемы с интернетом».
Неполадки фиксирует и сайт Downdetector. За последний час из Краснодарского края поступило 154 жалобы, а всего за сутки — 728. Пользователи отмечают, что не работают приложения операторов связи и банков. Также люди жалуются, не проходят звонки и невозможно отправить смс. Сервисы из «белого списка» тоже сбоят.
Приводим некоторые комментарии:
- «Сбой мобильного интернета. Банкоматы тоже легли».
- «Нет связи, будто я посреди леса».
- «За что мы платим, если нет мобильного интернета».
- «Сбой мобильного интернета, после 21:00 интернет помер. И так с ноября прошлого года».
При этом власти Краснодара не предупреждали об угрозе атаки БПЛА.
Напомним, мобильный интернет в Краснодаре не работал три дня — с 10 по 12 марта.
