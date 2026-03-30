Повреждены девять квартир. Власти Краснодара показали последствия атаки беспилотников
Девять квартир в Прикубанском округе Краснодара пострадали из-за падения фрагментов БПЛА
Предыстория: В ночь с 29 на 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе. Также в результате атаки пострадали три жителя, двое из них — дети.
30 марта оперативный штаб региона опубликовал видео с последствиями попадания обломков БПЛА в один из многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара. На кадрах видно, что в двух квартирах выбило окна.
Позже оперштаб поделился фотографиями, сделанными в пострадавшем жилье. По уточненным данным, повреждения получили девять квартир.
В основном у них выбиты стекла. В самой пострадавшей частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, а также нарушена система отопления.
Сотрудники службы спасения продолжают демонтировать опасные конструкции. Разбитые окна затянули пленкой.
Напомним, после гибели девушки 18 марта мэр Краснодара пообещал включать системы оповещения при атаках беспилотников. Однако во время реальных угроз сирены еще ни разу не звучали.
Как писали Юга.ру, 30 марта Ростовскую область атаковали 60 БПЛА. В Таганроге повреждены жилые дома и школа, есть погибший и раненые.