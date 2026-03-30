Повреждены девять квартир. Власти Краснодара показали последствия атаки беспилотников

  © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Девять квартир в Прикубанском округе Краснодара пострадали из-за падения фрагментов БПЛА

Предыстория: В ночь с 29 на 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе. Также в результате атаки пострадали три жителя, двое из них — дети.

30 марта оперативный штаб региона опубликовал видео с последствиями попадания обломков БПЛА в один из многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара. На кадрах видно, что в двух квартирах выбило окна.

Позже оперштаб поделился фотографиями, сделанными в пострадавшем жилье. По уточненным данным, повреждения получили девять квартир.

В основном у них выбиты стекла. В самой пострадавшей частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, а также нарушена система отопления.

Сотрудники службы спасения продолжают демонтировать опасные конструкции. Разбитые окна затянули пленкой.

Напомним, после гибели девушки 18 марта мэр Краснодара пообещал включать системы оповещения при атаках беспилотников. Однако во время реальных угроз сирены еще ни разу не звучали.

Как писали Юга.ру, 30 марта Ростовскую область атаковали 60 БПЛА. В Таганроге повреждены жилые дома и школа, есть погибший и раненые.

Диалог цифрового и физического миров: в Краснодаре откроется выставка арт-фотографии
Ростов-на-Дону «вернули» в 2000-е для съемок фильма о Басте. Жители шутят, что с тех пор город не изменился
В Ингушетии и Чечне за год выросла заболеваемость корью. А что в других регионах СКФО?
Три кубанских вуза вошли в рейтинг лучших по версии Forbes. Какие именно?
Повреждены девять квартир. Власти Краснодара показали последствия атаки беспилотников
Строительный мусор и незаконные сливы: прокуратура Краснодара провела рейд на берегу реки Кубань

Повреждены девять квартир
Вчера, 15:02
Повреждены девять квартир
Власти Краснодара показали последствия атаки беспилотников
Строительный мусор и незаконные сливы
Вчера, 14:59
Строительный мусор и незаконные сливы
Прокуратура Краснодара провела рейд на берегу реки Кубань
В Дагестане сильнейшее за 100 лет наводнение
Вчера, 13:03
В Дагестане сильнейшее за 100 лет наводнение
Сёла ушли под воду, эвакуировано 3,3 тыс. человек, погибли домашние животные

