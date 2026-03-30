Повреждены девять квартир. Власти Краснодара показали последствия атаки беспилотников

Предыстория: В ночь с 29 на 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе. Также в результате атаки пострадали три жителя, двое из них — дети.

30 марта оперативный штаб региона опубликовал видео с последствиями попадания обломков БПЛА в один из многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара. На кадрах видно, что в двух квартирах выбило окна.