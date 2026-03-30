Ростовскую область атаковали 60 БПЛА. В Таганроге повреждены жилые дома и школа, есть погибший и раненые
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что вечером 29 марта регион атаковали около 60 БПЛА. В результате в Таганроге погиб один человек, восемь пострадали. Одна из жительниц находится в больнице, другие от госпитализации отказались.
По предварительным данным, в Таганроге после падения обломков беспилотников разрушены и повреждены 12 многоэтажек, 27 частных домов, 10 автомобилей и школа № 26. Некоторые здания и машины загорелись. Жителей эвакуировали, а возгорания уже потушили. В одном из домов повреждены газовые трубы, но газ был перекрыт, поэтому пожара не было.
Помимо этого, специалисты эвакуировали жителей многоэтажки, рядом с которой обнаружили обломки дронов. На месте работают саперы.
Глава региона рассказал, что в Неклиновском районе в селе Николаевка в результате падения обломков БПЛА также повреждена газовая труба. Пожара не было.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре не будут ремонтировать бомбоубежища из-за дефицита бюджета на год.
