В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram

Краснодарский суд встал на сторону городской администрации и запретил проводить митинг в защиту свободы слова

27 марта Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел иск депутата гордумы Александра Сафронова к исполняющему обязанности департамента внутренней политики Виктории Ефременко. Парламентарий требовал признать незаконным письмо об отказе согласования митинга. Напомним, мэрия сначала согласовала митинг, перенеся его из центра на окраину города. А когда организаторы митинга заявили о готовности провести его и там, власти аннулировали разрешение. Подробнее об этом читайте здесь. Администрация ссылалась на регулярную «беспилотную опасность». Суд встал на сторону городских властей. «Публичное мероприятие может проводиться в любых местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий или сооружений или иной угрозы безопасности участников. С данными доводами административных ответчиков суд не может не согласиться с учетом представленных доказательств», — говорится в решении суда.

Александр Сафронов заявил, что на заседании чиновники признали, что действуют вне правовых рамок ФЗ 54 «О митингах». По его словам, ответчик не смог ответить на вопрос, почему беспилотная опасность угрожает митингующим, а матчу сборной России с командой Никарагуа на 30 тысяч зрителей — нет. «Мне очень жаль, что суд принял неправомерное решение. Самое главное негативное последствие в том, что мы имеем теперь прецедент, когда отказать в проведении митинга можно не по закону, а когда чиновникам хочется. А им будет хотеться всегда отказывать гражданам обсуждать самые острые вопросы, которые неудобны власти», — написал депутат. Он добавил, что митинг официально запретили и приходить на него категорически нельзя — это грозит правовыми последствиями.